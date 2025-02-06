澳門巷弄隱秘小店：桃花崗珍榮咖啡美食 必食砂鍋喇沙牛腩腸！

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澳門很多美食都藏於橫街小巷之中，好似桃花崗珍榮咖啡，便是位於紅街市附近的小巷蓮莖巷之內，整條行就只有他一間食店，卻有不少老街坊幫襯，到訪當天大約早上 11:30左右，已經座無虛席。

以前經常幫襯珍榮係為了他們的砂鍋牛腩腸，熱辣辣的砂鍋盛著牛腩上桌，令腸粉的香味倍增；最近再去，發現原味的砂鍋牛腩已經改成喇沙風味了。

在食店巧遇第一代創辦人榮嫂，雖然現時小食店已交由仔女負責，但榮嫂幾乎每天早上都在此打躉，和一班老街坊傾偈聊天。

榮嫂話：「珍榮咖啡最初是開喺紅街市附近嘅羅若翰神父街，即當年嘅桃花崗，除了有唔少茶檔啡檔等平民食店，以前紅街市附近更有唔少工廠大廈，當年啲人經常講笑咁講，如果單身嘅男士就要嚟桃花崗飲咖啡啦，因為呢度好多單身工廠靚女幫襯，想搵老婆就嚟呢度啦～」

據講桃花崗這名字便是因此而得名。

開業近三十年的老店桃花崗珍榮咖啡美食，遷至蓮莖巷都已十多年了。

小小的店面座位不算多，連卡位及圓桌也就七八張。

由桃花崗舊址搬到現時附近的小巷已經十多年，榮嫂都已退休，負責嘅人都由當年接手的女兒，到近年交由小兒子負責。小店經營，好多食材都是手工製造，相對大酒店食肆，更是多了一種難以取代的人情味。以前幫襯珍榮，除了必點的砂鍋牛腩腸粉，必定會順帶買一樽無花果蜜，清甜潤肺，可以話係澳門特色。雖然現時已沒有無花果蜜，但仍然有自家醃製的鹹檸檬柚子蜜，同埋雪梨海底椰凍，特別係海底椰凍非常值得一試，晶瑩嘅果凍加入椰奶同食，清熱潤喉。

呢款雪梨海底椰凍，清熱潤喉，不太甜的果凍口感更加係大讚。澳門幣21（凍）

自家醃製的鹹檸檬，大約需兩個多月，才能加入柚子蜜沖調食用。澳門幣20（熱）

入得嚟珍榮，必定要試其砂鍋出品，雖然在食譜方面已有不少改動，在以前的原味砂鍋牛腩煲，加入咗喇沙新味道，變成了砂鍋喇沙牛腩煲，雖然吃的已並非牛腩的原汁原味，但加入香濃的喇沙，在砂鍋內翻煮的腸粉，熱騰騰的上桌，砂鍋蒸發的喇沙及牛腩香氣，更加吸引；就連腸粉在砂鍋的餘溫加熱後，索足了湯汁的精華味道，變得更為腍香，非常惹味，冬天來一煲暖暖的砂鍋，即時全身都暖笠笠。砂鍋菜式除了牛腩外，其他選擇尚有砂鍋肥牛、燒賣、魚餅、魚蛋等等，都係地道茶餐廳的平民食材，明明係平平無奇的食材，加上砂鍋和店家的用心烹調，卻能讓人回味，總想一試再試。

砂鍋喇沙牛腩腸，每客都會先在爐上烹製，上桌時熱辣辣。

在喇沙中煮過的牛腩特別香濃，腸粉和著湯汁同吃，特別美味。澳門幣42。

澳門不少茶餐廳都會有賣米酒雞，可以說是澳門特色，珍榮的米酒雞會預先熬煮好香濃雞湯，在客人點餐的時候才另外煎香雞件，再加入雞湯、紹興酒、紅棗、及杞子略為煮一下，上桌時濃濃的酒香，雞件亦不會因熬煮過久而成了「湯渣」影響口感。

足料的米酒雞湯米，吃罷全身暖笠笠，非常滋補。澳門幣43。

以自家手打的魚肉煎成魚餅，內軟外皮卻帶點焦香。澳門幣25。

川味口水雞，極重蒜香，相對一貫的椒麻更易入口。澳門幣55。

珍榮的另一特色，便是瓦罉咖啡，榮嫂話：「瓦罉咖啡其實早於桃花崗嘅時候已經在賣，當年好多都係用瓦罉煮咖啡，只是而家在澳門已經買少見少就了，我當年跟住父母擺檔，就係負責用瓦罉煮咖啡，煮出嚟嘅咖啡味道會更加香濃，就連多士麵包都係用炭爐㗎。」在今天老店日趨式微的年代，仍有小店能保有老式茶檔的烹調手法與美味，衷心希望以後也能繼續傳承下去。

以瓦罉煮製的咖啡，口感特別香濃。澳門幣14/熱。

Info ：

桃花崗珍榮咖啡美食

地址：澳門高士德蓮莖巷9-13號嘉年大廈地下B

電話：853-28210489

營業時間：7:00am-6:00pm







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