澳門禮記冰室 近百年雪糕「磚」家，承傳三代的古早味道

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在澳門荷蘭園大馬路，有一間專賣雪糕的冰室老店——禮記雪糕，就在塔石球場附近，這兒的雪糕三文治，絕對是幾代澳門人的童年回憶，小時候可以吃上一件，當真樂上半天。

禮記雪糕的品牌，是源自第一代創辦人鄺禮敬先生的「禮」字，於1933年創辦，至今已92年，第二代負責人鄺太話：「我老爺當年最初賣雪糕，只係攞住幾個保溫嘅雪糕筒，到碼頭及南環區沿路叫賣。」可能當年該區的外國人及葡人較多，鄺老先生還會以英文 ice cream 、ice cream的叫賣。

禮記雪糕創業於1933年，現時位於荷蘭園大馬路的老店，都已有60年歷史。

禮記由當年沿街叫賣、到推車仔，再到成立品牌、開店，雪糕的出品仍堅持採用新鮮食材，在店內自家工場每天新鮮製造。據鄺太講，時至今日，製作的雪糕仍沿用老爺當年傳落嚟嘅配方，百分百天然食材，沒有任何人造色素和香料，就連製作雪糕的模具，都是當年的設計，可以說是承傳了近百年的古早味道。

她表示：「以前做雪糕都好辛苦㗎，每朝一早便起身製作，當中好多工序，單係處理鮮果食材便工夫不少，好似幫香芋刨皮，處理完隻手經常會好痕，我又唔鍾意帶手套，覺得做嘢唔方便，以前啲老人家教喺火上面輕輕烘一下就冇咁痕㗎啦，原來真係得嗰喎。」

鄺老先生除創出以三種口味的雪糕，底面配以兩塊薄薄的威化餅，製作成深受小孩子歡迎的雪糕三文治，更加是雪糕「磚」家，其出品的雪糕磚一直係主打熱銷，一磅裝的雪糕，份量十足，擔心吃不完可分開以半磅點餐；小時候看到一整嚿雪櫃磚上桌，即時心心眼～不過雪糕磚雪到好硬，吃嘅時候記得叫店家切開四小件，才比較容易食。

深受小朋友喜好的雪糕三文治，原來需要三天時間製作，味道會按季節當造食材更改。澳門幣18。

芝麻雪糕入口香濃，不算太甜，是熱賣之一。澳門幣14。

半磅分量的雪糕磚，記得叫店家切開四小件以便品嘗。澳門幣39。

一磅裝的雪糕磚，就連製作器皿都已是老舊古董級別。澳門幣78。

馳名的紅豆雪條，包裝上印有《紅豆詞》還真有意思。吃得到濃濃的紅豆蓉，古早的味道，看這製作量便知銷量的受歡迎程度。

禮記不少產品包裝都出自鄺老先生手筆，特別是孖辮妹的設計，鄺太話：「嚟過禮記食雪糕嘅，都會記得包裝上面有一個孖辮妹吧！係我老爺親手畫㗎！我老爺有幾個孩子都男的，一直想有個女孩，後來小女兒出生，就按女兒的模樣畫了這個畫像，並設計成店舖的logo，一直沿用至今。」

禮記雪糕包裝上的孖辮妹，是出自創辦人鄺老先生手筆。

除雪糕出品保留古早的味道，甫走進這間老店，恍如穿越回到60年代的冰室，店內的裝修及環境，仍保存六七十年代的冰室格局，古老的皮製卡座、鋪上彩色紙皮石的地板、舊式的冰櫃，不少人便是為了這懷舊感打卡而來；店內還陳設了數十年前的雪糕紙杯、舊餐牌，以及數十年前的舊招牌，當年的雪糕價格只係賣兩毫子，更可製作禮記雪糕的紀念幣，說這是一間小型雪糕博物館也不為過。

老式的冰櫃、老式的雪櫃桶、老式的雪糕碟加三色雪糕球，懷舊感滿滿。三色雪糕 / 澳門幣41。

雖然「懷舊」是一個潮流，但第三代傳人鄺永燦亦深明品牌創新的重要，他表示：「我哋都唔係特別保留舊裝修，只係啲嘢唔爛就保留返一直用，有陣時會覺得我哋追唔上時代，但係到咗而家反而有懷舊嘅感覺；我哋喺90年代都曾經歷低潮，當時雪櫃開始普及，冰室經營環境轉差，幸好後來開放賭業，旅遊業亦隨之興旺，遊客多咗之餘，好多人都話好鍾意我哋嘅出品同環境，都同我哋講千祈唔好唔做，所以先一直堅持至今。」

始於1930年代的牌匾，當中的字體是寫於玻璃背面，不易刮花。

禮記裝修基本維持六十年代的陳設，改動不大。

店內陳設了一些數十年前的雪糕紙杯、舊照片及舊餐牌，讓食客觀賞。

鄺老先生 30年代在街上叫賣的雪糕桶。

鄺太話：「我哋賣嘅係自家手工製作的雪糕，都有人向我哋推介一大桶預製雪糕槳，但質素冇保證之餘，就唔係禮記獨有嘅味道啦！」

時至今日，禮記的出品仍然沿用舊有配方及包裝是其特色所在。

他更會經常攪攪新意思，曾經和澳門Lady M聯乘推出澳門限定椰子千層伴禮記雪糕、澳門OK 便利店柑香茶獨家口味，就連澳門UNIQLO亦曾聯乘出禮記系列，可以話係將禮記這個近百年的老店，成功注入創新思維，推陳出新，帶來不一樣的品牌形象。

禮記曾和澳門LadyM、OK 便利店及UNIQLO合作聯乘。

Info ：

澳門禮記雪糕

地址：澳門荷蘭園大馬路12號地下

電話：853-2837 5781

營業時間： 11:00AM-7:00PM







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