澳門張記製麵廠：簡樸衛生麵·乾雲吞皮，吃出濃濃的兒時回憶

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上期介紹過黑沙環的石獅美食，就在飯店旁邊，有一間近30年歷史的張記製麵廠，北區的老街坊幾乎都是他們的熟客，我在石獅晚飯期間，和友人談及待會要去買麵，旁邊的食客聽到即刻話「呢間張記係好嘢嚟呀！」

位於黑沙灣舊區的張記製麵廠，有不少老街坊捧場客，手工製麵真材實料兼經濟實惠。

張記的出品全手工製作，除了有一般的生麵、蝦子麵、全蛋麵、菠菜麵、淮山麵及魚蓉麵等，仲有比較少見的街坊麵及衛生麵，老闆娘張太話：「以前經濟環境唔係咁好，街坊麵的售價相對便宜，都係附近街坊幫襯；而衛生麵的成分就係簡單的靚麵粉和水，原材料天然無添加，不加鹽和調味料，食落更加健康衛生，小孩和素食者都啱食。」

張記的街坊麵（澳門幣29）和衛生麵（澳門幣31），推介大家必定要試一下。

我特別喜歡衛生麵的淨白爽口，食落有點像河粉般滑溜，且食味單純，無論配搭任何湯底同樣合適，雖然兒時老媽煮的，就只是簡簡單單的一碗青菜麵，現回憶起也是其味無窮。

衛生麵的成分和煮法都非常簡單，煮一下過冷河後用以打邊爐亦不錯。

簡簡單單的一碗青菜煮衛生麵，麵條滑溜爽口，帶有淡淡麵粉香。

另一驚喜的是，竟然在張記仍然可以買到手工乾雲吞皮，大家有吃過雲吞皮煮糖水嗎？包雲吞剩下的皮，只需清水煮開，加入片糖和蛋花，便是一碗美味的古早廣式糖水，煮好的雲吞皮入口滑溜，滿滿的兒時回憶。

想方便一點，便可買一包乾雲吞皮，只需常溫存放，幾時煮都有得食！在澳門手工乾雲吞皮已經很難搵了，據講張記已是全澳僅存，薄韌的雲吞皮，全手工桿製，厚度均勻，除咗用嚟煮糖水，加上蕃茄肉碎煮一碗鹹湯麵亦另有滋味。

已不多見的手工乾雲吞皮（澳門幣6），除了可用以煮糖水，來一碗雞蛋蕃茄鹹湯亦不錯。

老闆娘張太親手包製的雲吞，亦是街坊至愛，採用新鮮的豬肉和蔬菜，不含防腐劑；但好食材要煮得好食都有竅門的，張太教路：「雲吞買返去只需放冰箱，煮嘅時候唔使先解凍，滾水落雲吞，但一定要多水，足以讓雲吞浮起，待再煮滾便關火，焗十分鐘左右，以令雲吞在滾水中解凍，然後再開火煮一下就食得嘞！」

張太手工包製的餃子，有椰菜豬肉餃、木耳豬肉雲吞同韮菜餃幾款不同味道。

傳統的全蛋麵（澳門幣32）、蝦子麵（澳門幣40）和魚蓉麵（澳門幣50），都採新鮮原材料製造，不含防腐劑及添加劑。

張記的生麵每日新鮮製作，食落彈牙有蛋香。（澳門幣24 / 斤）

張太話佢哋嘅麵一定要選用靚蛋，每日都用幾百隻，食材要靚先做到靚麵。

南瓜麵（澳門幣32）、甘筍麵（澳門幣32）、菠菜麵（澳門幣32）及淮山麵（澳門幣50），採新鮮蔬菜製造，健康得嚟最啱小朋友，素食人士都啱。

老闆張生年輕時由廣東來澳，80年開始在親戚的製麵店學師，30年前自立門戶成立張記製麵廠，時至今日，雖然一對子女都在麵廠幫忙，張生仍每天大清早已在店內坐鎮，忙前忙後的從沒間斷，原來對張生來說，造麵已經由為兩餐變成興趣，除周日店舖休息，其他日子一早六、七點已經喺店內開工。大女張小姐笑說：「佢仲勤力過啲工人呀，開店前佢已經喺度開工，到工人收哂工佢都仲喺度呀！佢話當鍛鍊身體喎。」

張太就話做咗幾十年叫做挨到兩餐，「始終我哋澳門本地製造，街坊都比較有信心，經濟差多咗人留喺屋企食，反而多啲人買麵返去自己煮，影響相對低一點。最緊要係造好麵嘅心不變，同埋多謝街坊愛戴啦！」正如張記製麵的全新包裝所言，「用一輩子的時間，獻給你一碗安心的麵」，一家人同心同德，一心做麵。

張生的細仔自少立志學習造麵手藝，更努力為店舖打造新形象，除為出品換上新包裝，招牌上的「同心同德，一心做麵」是他的心聲。

張記今年部分出品換上新包裝，在香港的HKTV Mall可以買到。

張生事事親力親為，將造麵視為興趣。

Info ：

張記製麵廠

地址：澳門黑沙環永華街13號E地下

電話：853-2822 2672

營業時間：9am -7pm（星期日及勞工假期休息）







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