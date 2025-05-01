澳門雀仔園漫遊　小區網紅景點打卡，必食公仔記炒鴛鴦

加入最愛專欄 收藏文章

過完復活節無耐，話咁快又到五一同佛誕，有無打算請一放五嚟澳門玩幾日先！想避開人山人海的遊客區，又可以邊走邊拍，不妨考慮到雀仔園嚟個小區散策。

要數雀仔園必到景點，唔少得當然係東望洋新街的美佳大廈附近，在這街道兩旁的老舊民居，抬頭便可見到建築造型充滿未來感的新葡京，這兒更曾拍出登上國家地理雜誌的震撼照片。

基本上整條東望洋新街上都可拍得新葡京這網紅景點，但在美佳大廈附近是最佳位置。

在東望洋新街盡頭的加思欄花園，又名南灣花園，亦是另一拍攝新葡京的上佳位置；原來這兒是澳門第一座花園，早於1860年建成，採歐陸設計風格，當中粉紅的主色調亦非常好拍，特別是其中一座圓柱型建築物，頂部更是皇冠的設計，恍如童話城堡，在此拍得與新葡京同框的美照，格外夢幻。但其實這是為紀念葡萄牙在第一次世界大戰陣亡葡軍士兵所建，現已是澳門傷殘人士協會會址。

在東望洋新街盡頭的加思欄花園，歐陸設計風格加上粉紅主色的建築，非常好拍。

新葡京的新設計，與加恩欄花園的舊建築同框，新舊共融，無論是日與夜的景致都超美。

除了這些網紅打卡位，在這周邊隨便逛逛，已可遇上充滿歐陸小街風情的民居與街角；最近東望洋新街與羅憲新街交界的多層石梯級，更換上了全新的壁畫，邀請當地年青藝術家以《雀仔園的時光圈》為主題，運用色彩豐富的花卉圖案、雀仔園街市及福德祠舞師等元素，藉着石級高度營造出立體的效果。

東望洋新街與羅憲新街交界的長石梯，因換上全新壁畫成了該區另一打卡景點。

在區內白灰街、臘八街、高冠街等附近的橫街小巷都非常好拍。

逛累了想搵食？雀仔園當然有唔少選擇，今次介紹大家試下「公仔記」呢間近五十年歷史嘅茶餐廳，早於1977年開業，位置就和雀仔園街市只有一街之隔，非常好找。來這裡必定要試佢哋嘅炒粉麵，炒得鑊氣十足兼乾身，碟底絕對不會油淋淋，我早餐時間就喜歡來一碟炒鴛鴦，即炒米粉併河粉，即叫即炒，甫上桌香氣四溢；又或點一份簡單簡單的鹹牛肉包或辣魚包，豬仔包烘得香脆，鹹牛肉加入洋蔥炒過，食落不會過鹹，兼帶有洋蔥惹味的香甜，再配一瓶香濃樽仔咖啡，即時醒一醒神，兼大滿足。

雀仔園的公仔記，位佔左右兩間舖位。

開業於1977年的公仔記，有不少街坊捧場客。

公仔記的鑊氣炒粉麵有質數保證，可以話係無得輸。唔想食齋粉麵亦有炒雞扒、牛肉、豬扒、魷魚等超多款選項。雞扒炒麵澳門幣44。

除了炒粉麵，公仔記亦有一般麵食供應，雲吞都是自家包製。雲吞麵澳門幣28。

記得公仔記前負責人邵老闆曾經講過，其實老店並不一定有甚麼秘方，公仔記賣嘅只是普通嘢，都係咖啡奶茶炒麵，只要用心做並不難。雖然如此，店舖在2019年易手，幸而員工均原店保留，令食品質素得以不變，新老闆May姐接手前並沒飲食業的經驗，點解咁有信心接下兩間舖位的食店呢？

鹹牛肉包的牛肉加入洋蔥炒過，特別惹味。澳門幣19。

煎蛋碎牛飯，可以說是澳門茶餐廳的經典。澳門幣45。

樽仔咖啡，冲調好嘅咖啡入樽雪凍，飲嘅時候不用再加冰，特別香濃。澳門幣16。

她表示：「有班舊伙記幫手就無問題啦！公仔記喺雀仔園個名好響㗎，超級好生意，日日早上6點已經有街坊帶埋寵物狗在門口等飲咖啡；當我知道公仔記要賣嗰陣，就同我拍檔買下來。其實接手舊舖好過開新鋪，因為已有固定熟客，新舖反而開業容易守業難。」

Info ：

加思欄花園

地址：澳門南灣大馬路東望洋新街

公仔記

地址：澳門雀仔園柯高街4-7號

電話：853-28304926

營業時間：6AM-6PM







【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇