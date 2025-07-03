澳門雅閣茶餐廳 街坊老式夜茶私竇，必食現製現蒸廣式點心

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今期想帶大家去澳門民生區飲早茶，又或者可以說是夜茶，因為該店半夜兩點多已開始營業，且店名雖然叫茶餐廳，賣的卻不是火腿通粉菠蘿油早餐，而是非常地道的廣東舊式早茶，馳名自家製蝦餃、燒賣，甚至白切雞飯都有得食，來一壺香濃普洱茶，配兩籠鳳爪排骨，和旁邊的街坊茶客聊聊天；凌晨時分在靜寂的提督馬路上，這間人氣鼎盛的雅閣茶餐廳，卻是滿滿的人間煙火。

凌晨時分的提督馬路，雅閣茶餐廳卻煙火鼎盛。

單看店內經常客滿便可見人氣之旺，等位和搭枱是常態。

雅閣茶餐廳位於紅街市附近，據說開業二十多年，由於凌晨兩點半營業，有不少娛樂場的員工下班後就到來宵夜或者買外賣，附近的街坊特別是長者，更加係早茶的捧場客。既然係地道老店，門面裝修就不要要求太高了，而且因為座位有限兼人流實在太旺，這兒搭枱是常態，雖然有點擠，但因為嚟呢度食嘅都係街坊，大家都非常友善，如果你是第一次來，不妨問問旁邊的阿叔和大嬸有甚麼好吃的，他們都會樂意為你推介，就連負責點菜的阿姨，都非常好客健談。

舊式洗茶杯茶壺的紅膠兜，懷舊感拉滿。

這種老式茶樓放茶茶的格局，現時已不多見。

個人覺手寫菜牌，是店內的另類亮點。

這種點單紙也不多見了吧！

甫走進餐廳的門口，兩邊放滿剛蒸出來的點心，阿姨話嚟呢度一定要食燒賣和蝦餃，佢哋嘅出品係每天新鮮包好，真材實料，口感絕對和外邊的預製點心不一樣，經常可在店內看到點心師傅現場包製。我試咗佢哋嘅蝦餃，蝦肉足料大大隻，入口爽口彈牙，的確係唔錯。至於燒賣我覺得size都比一茶樓般大粒，肉嘅肥瘦比例適中，唔怕咬落一口粉，名副其實的皮薄餡靚，好評！

甫進雅閣正門便可見叠得高高的蒸點心，都是店內師傅現製現蒸，絕非市面一般不知來自何處的預製產物。澳門幣19元起 /籠

阿姨推介的蝦餃皮薄餡靚，大大隻分量十足的蝦肉非常彈牙。澳門幣23元

至於同桌坐我對面的大嬸就話，一定要食佢哋嘅煎鯪魚餅同埋蒸排骨，好味之餘價錢又平，蒸排骨都係賣澳門幣19，非常抵食；我發現好多茶客都會點魚肉釀青椒和煎鯪魚餅，再加個白飯，便是最佳嘅宵夜或者早餐了，旁邊的阿叔話佢平均一個星期都來幫襯兩三次，見見舊街坊吹吓水咁話。

煎魚餅和釀青椒，魚肉都是自家打製真材實料，係不少客必點。

其實我一坐下就被牆上的手寫菜譜吸引，鮮黃色的紙上用紅筆寫上菜名，重點係字體剛勁齊整，非常好奇是否出自店家的手筆？只是當天問過店員無法證實。其中一張特別引起我注意的，是他們家的白切雞飯，除了標明是採用新鮮清遠雞每天自家浸製，竟然還可以選擇不同部位，除了一般喜歡選的雞髀（澳門幣34），還可以選擇淨雞翼和淨雞背飯（澳門幣30），這對我來說實在是天大喜訊，因為雞背是我的至愛呀！如果喜歡啖啖肉不妨選擇雞胸飯，只需28大元，完全是一個飯盒的價錢，雞肉入口皮爽彈兼滑而有雞味；就連燒肉飯亦頗為高質，當真係皮脆香口，沒有太多的肥肉，就連同桌的阿姨都話，嘩～你份燒肉好靚呀！

切雞飯竟然可以選擇不同部位，雞翼和雞背是我的首選呀。

當天我選了雞翼飯，盛惠30大元。

店內白切雞都是採用新鮮清遠雞每天自家浸製，高質。

他們家的燒肉雖然是來貨，但亦非常高質，當天吃到的絕對是皮脆香口，肥瘦適中，28元一大碟燒肉，超值。

其實雅閣當真是親民價，點心大都只是澳門幣19元，就連皮薄餡靚的蝦餃都只係23元，比一般的茶樓平了一大截，中午時段更加有堂食快餐，三餸加飯都係28 元，難怪係不少街坊搵食首選。

中午時段的堂食快餐，三餸加飯28 元，都是熱騰騰的煮好供食客選擇。

Info ：

澳門雅閣茶餐廳

地址：澳門提督馬路43A祐適工業大廈

電話：853-2825 8661

營業時間：凌晨2:30am-2pm







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