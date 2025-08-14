澳門祐漢街市熟食中心尋貼地美食：人氣菠蘿豬扒包、煎椰菜餃子

加入最愛專欄 收藏文章

在澳門，街市附設的熟食中心一直係街坊的平民飯堂，當中又以位於北區的祐漢街市選擇最多，共兩層的熟食中心，近年已成遊客必到搵食熱點。

始於1994年開始營業的祐漢街市，雖年份不算久遠 ，卻係澳門規模最大的街市，記得以前的熟食中心就在祐漢舊街市樓上，當年的面積不算大，亦沒有空調，夏天喺呢度食嘢真係身水身汗！到2012年旁邊5層高的小販大樓落成，熟食中心搬到該處的2樓及3樓，面積超大座位足之餘，更加裝了空調，近30多間食店，選擇超多，大家以後嚟呢度搵食，別再去錯祐漢街市，記得係旁邊的小販大樓啊！

說該熟食中心是平民飯堂，主要係呢度嘅價錢相對貼地，始終位處北區，消費相對其他旅遊區便宜，炒粉麵都係三十蚊有交易；好多朋友問我有咩好食推介，可能從小吃到大的關係，還真沒多大的驚艷，老實說，在這搵食主打一個抵食夾大件，始終這是居民日常開餐的地方，平時最多光顧的便是街坊、學生和附近的上班族，建議盡量避開中午飯點時間，除因人氣店必定長龍不斷，還會一位難求呀。

這裏的食店有車仔麵、包點奶茶、煎餃子、粥品油器、炒粉麵飯及糖水等等，我平時在這都是食早餐較多，多數直上3樓文記嚟一碟煎餃子，又或者再落去2樓標記，食一碟混醬布拉腸粉，已經非常飽肚，以下為大家推介幾間心水店。

位於北區澳門最大的祐漢街市。

熟食中心位於祐漢街市旁邊小販大樓的2樓及3樓。





佔地兩層的熟食中心座位足之餘，更加裝了空調，近30間食店供選擇。

一）咖啡佬小坊

位置：2樓05鋪

嚟澳門喜歡吃豬扒包的，一定要試咖啡佬的豬扒蛋芝士包，雖然佢哋嘅豬扒包只係17 蚊，而呢個店主推介就要26蚊，但其性價比仍算頗高的；超巨型的豬扒，薄薄一塊醃得入味，咬落唔柴，包類仲有菠蘿包、豬仔包和餐包三款可以揀，點餐之後會將切開嘅包先放在爐上烘一下，再加入煎好嘅豬扒、雞蛋和芝士，半融化嘅芝士特別香口。呢度午市仲有炒粉麵供應，一碟乾炒牛意都係賣32 蚊，之前食過夠鑊氣之餘，份量亦不少。

超巨的豬扒蛋芝士菠蘿包是店主推介。澳門幣26

單看這半塊豬扒嘅size大小，已經係普通一個豬扒包嘅份量。

二）標記

位置：2樓15鋪

標記主打賣嘅係布拉腸粉，粉漿調校得剛剛好，拉出來的腸粉皮薄入口滑溜，餡料選擇亦頗多，除比較常見的牛肉腸和叉燒腸，竟然連蜆肉腸和黑椒蝦米腸都有，我就最喜歡豬潤腸，豬潤切成薄薄一片，蒸好之後剛熟的狀態，一點也不嚡口。另外炸両腸粉亦是頗多人喜歡的選擇，加上足量齊醬，一啖入口真係大滿足。

布拉腸之外，生滾粥亦是其招牌，食材都是店家每天到街市新鮮採購，粥底亦煲得綿香，但始終大熱天時，我都係秋涼先幫襯好了。

布拉腸粉來說，標記的出品從沒讓人失望。

名副其實皮薄餡靚的豬潤腸。澳門幣21

一直覺得食齋腸或炸兩腸粉，吃的就是滿滿的甜醬和麻醬，一啖入口真係大滿足。炸兩腸粉 澳門幣20

三）順記豆腐花

位置：2樓08鋪

飯後甜品唔少得一碗順記豆花，佢哋自家製嘅豆腐花，有冷熱可供選擇，入口滑溜得嚟豆香味濃，而且只需澳門幣8蚊的價格，真係超值。我經常會多買兩瓶黑豆漿回家慢慢飲，細樽裝都係8蚊；有豆漿仲可以配埋粢飯，順記的是迷你版，小小一條賣6蚊，好處是可以試多幾款口味，有豬肉、雞肉和肉鬆三種，我各買了一個，感覺包著蕉葉的雞肉粢飯特別香，糯米亦蒸得軟糯剛剛好。

順記自家製嘅豆腐花，滑溜得嚟豆香味濃。澳門幣8

順記的粢飯是迷你版，雖然老闆娘明言這並非自家製，而是其他店提供，但味道不錯，size細細可以試多幾種唔同味道。每款澳門幣8

四）文記美食

位置：3樓17鋪

在3樓賣煎餃子的店舖不少，最常幫襯是文記的椰菜豬肉煎餃，和濠記的秘製鮮肉餃。到訪當天濠記未開，便只幫襯咗文記。文記專注只賣椰菜豬肉和韭菜豬肉兩款餃子，澳門幣22有8隻，可以鴛鴦混搭，每款要幾多隻可以自定。佢哋喺祐漢街市可以話係長龍店，除咗人氣大盛之外，店家的煎餃係即煎即賣，老闆娘就在小小的廚房內密密煎，我試過在中午飯時間就要排半個鐘以上，雖製作需時，但剛煎好的餃子外皮香脆，內裏的餡料肉香之餘仍留有肉汁，多等一下都值得的。

文記的餐單只有椰菜豬肉和韭菜豬肉兩款餃子選擇。

老闆娘每天就在小小的廚房內密密煎，製作需時。

文記餃子澳門幣22有8隻，亦可以點澳門幣5.5兩隻的。

喜歡文記的椰菜豬肉餃，椰菜配上豬肉的鮮味，剛好可以解膩。

喜歡食韭菜的必點，文記的餃子不是爆餡的那種，但皮薄料足是肯定的。

五）牛記美食

位置：3樓08鋪

車仔麵嚟講，牛記算是出名份量大的，一般單餸麵都是澳門幣27左右，兩餸就41蚊，我有啲貪心，揀咗三餸撈，除了招牌必食牛雜，仲點了炸雞扒和魷魚撈麵，盛惠58，超級大碗！特別喜歡佢哋嘅牛雜炆得超腍和入味，雞扒雖然是預先炸好，但是大大塊絕對抵食，澳門食麵記得要加雙汁，即是咖喱汁加腩汁，佢哋嘅咖喱香但不會太辣，食完唔使不停飲水。因為仲買咗其他店舖的食物，眼闊肚窄之下唯有打包，淨係食唔晒嘅餸都裝滿一大膠碗，帶返屋企可以食多一餐！

3樓的牛記車仔麵，牛腩和牛雜是必點。

其實牛記的配餸選擇不算多，炸豬扒、雞扒和雲吞就主打一個大件夾抵食。

三餸撈麵，單係食唔晒嘅餸都裝滿一大個外賣膠碗。澳門幣58

澳門祐漢街市熟食中心

地址：澳門市場街祐漢小販大樓2、3樓熟食中心

營業時間：7am-9pm（部分商戶營業時間不一）







