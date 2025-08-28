澳門必買手信——大良昌記秘製咖喱油，承傳三代人的味道

加入最愛專欄 收藏文章

不少喜愛咖喱的朋友，來澳門都說要挑戰某某麵店十級辣的咖喱牛腩，但作為土生土長又鍾意食咖喱嘅澳門人，大良昌記的咖喱油才是我的摯愛，帶濃濃的咖喱香而並非一味的死辣，經常有香港甚至外地嘅朋友託我入貨。不說不知，在澳門有不少食肆都採用大良昌記的咖喱油來烹調，好像位於大良昌記龍嵩街老店旁的積臣咖啡，便專門推出其咖喱系列的食譜，另一茶餐老店永安咖啡室，更是數十年前至今，每張餐桌均放上整樽咖喱油供食客任加！

位於龍嵩街的老店大良昌記，雖然招牌寫着餅家字樣，但目前到了第三代已經以出售自家製咖喱油及雜貨為主。

大良昌記的咖喱油已經傳承三代，好多人都誤以為源自順德，但其實這是百分百的澳門出品，只是創辦人約在八十年前由順德大良來澳，故在開店時才用了大良為店名。昌記最初是造餅起家，老店招牌上仍可見蛋捲及餅家的字樣，後來開始研製辣椒油和咖喱油等醬料，成了不少澳門人餐桌上不可或缺的上佳調味，到了第二代更只專注造咖喱油，以及出售一些高質雜貨，好像廣興隆蝦醬、喜臨門蝦子麵等，均可在店內買到。

該店出品的咖喱油已成澳門的網紅手信，門外經常見到等候的人龍，好多都十樽八樽咁買。

大良昌記的上等咖喱油呈膏狀，不添加任何味精和防腐劑，建議冷藏保存。每樽澳門幣52

時至今日，大良昌記已傳至第三代，其出品的咖喱油仍然採用袓傳的配方，成份標注就油、乾蔥、薑、蒜、咖喱粉和辣椒粉六種簡簡單單的材料，由煮製到包裝入樽，均在店內全手工製作，生產過程不添加任何味精化學成分和防腐劑，為了保持產品的質素，並非大量生產的關係，經常聽聞缺貨，特別是剛開關的時候，突然多了不少遊客嚟買，店家不想本地的老顧客因此而買不到，更曾經實行每人限購3 樽，可見受歡迎程度。

留意店舖的營業時間只在星期一至六，下午二點至五點。

究竟大良昌記的咖喱油有咩咁吸引？佢哋嘅秘製咖喱油有獨特而濃郁的香辣味之餘，我最鍾意其面層唔會浮着一層厚厚的油，一匙羹下去往往油多過醬，而是屬於濃稠的咖喱膏狀，烹調亦十分方便，毋須預先炒製，只需加在煮好的菜餚上已可令食味即時提升，就算是簡單的加在即食麵上都係最佳的配搭，我特別喜歡用佢嚟煮咖喱豬皮魚蛋或咖喱牛腩，那濃郁的咖喱香絕對係下飯神器。

上次到店發現佢哋竟然和專做手工曲奇的寶甜烘焙聯名，推出了咖喱曲奇和腰果。咖喱曲奇 / 澳門幣30；咖喱腰果/澳門幣40

腰果控推薦，香辣的咖喱中帶點甜味，食到停唔到口；鹹味的曲奇原以為味道會有啲怪，但入口香濃嘅咖喱味竟然亦十分夾。

雖現時已毋須限購，作為老顧客嘅我給大家一點入貨貼士，他們咖喱油的製作工序一般安排在星期一、三、五，故在星期二、四、六到店購買的話會比較齊貨，我到訪當天便目睹不少顧客都是拖著行李篋二、三十樽咁買走的，留意店舖的對外營業時間，只在星期一至六，下午二點至五點的3 個小時，記得星期日休店別摸門釘哦。

Info ：

澳門大良昌記

地址：澳門龍嵩街32號H地下

電話：853-2897 2971

營業時間：星期一至六 2pm-5pm，周日及公眾假期休息

積臣咖啡 X 大良昌記咖喱

如果你去到大良咖喱剛好冇貨，或者想試下以佢哋嘅咖喱煮嘅菜式，不妨行多兩步，就在旁邊的積臣咖啡，除了都可以買到現貨外，仲可以即時食到以大良咖喱入饌的特式系列餐單。

在大良昌記旁的積臣咖啡，門口可見打正其招牌咖喱系列的餐牌。

呢度都可以買到大良昌記的咖喱油，雖然價錢略高要澳門幣61，但一場嚟到如果本店無貨，比多少少唔使行多轉都係值嘅。

開業十多年的積臣咖啡店主李先生話，其實一直都有用大良昌記的咖喱做菜，「我哋啱啱喺佢哋旁邊開店時，每逢店家炒咖喱時，成條街都瀰漫咖喱嘅香味，嗰時已經開始用佢哋嘅產品嚟烹調菜式，去年初徵得店家同意下，正式推出大良昌記咖喱系列特備餐單，好像辣魚包和牛尾飯呢啲澳門地道美食，在老字號昌記咖喱的加持下，因其獨特的咖喱香和辣度，令咱們自家的出品變得更有風味，頗受食客歡迎。」

咖喱辣魚包加入了洋蔥碎，入口冇咁辣，適合食唔到太辣嘅人。澳門幣26

咖喱牛柳粒飯相對辣味較重，食得出昌記的咖喱香，牛柳粒入口不會韌，煮得剛剛好。澳門幣71

除龍嵩街店之外，積臣在近水坑尾的美麗街分店，亦有推出不同版本的大良昌記咖喱系列，包括咖喱牛脷和最新推出的叻沙，有時間要去試一下～

焗咖喱豬扒飯，薄切的豬扒滲滿咖喱汁，非常下飯。澳門幣56

只在美麗街分店新推的叻沙，可選配香煎豬扒、雞扒或厚切豬扒。澳門幣55

Info ：

積臣咖啡 Jason Cafe & Bistro

地址：澳門龍蒿正街32E地下

電話：853-2897 4399

營業時間：星期一至五 10am-10pm，周六、日 8am-10pm





地址：澳門美麗街20A地下

電話：853-2870 1989

營業時間：星期一至日8am-8pm

永安咖啡室．餐桌上的調味寶

開業近50年的永安咖啡室，就在我家附近，記得兒時最愛吃這裏的通粉，帶有坑紋的長通粉掛上湯汁特別滋味，大家都會加一小匙桌上的咖喱醬，小時候怕辣吃不了，只覺得聞著頗香，這便是大良昌記咖喱了。

開業近50年嘅永安咖啡室，可以話係人龍店，建議避開午飯時間光顧。

桌上都放有整瓶咖喱給食客任加，和茶餐室的粉麵是絕配。蒜香豬頸肉米粉，澳門幣40

時至今日，偶爾仍會帶訪澳的朋友來這，友人問有咩好食？我一般推介牛脷通、馬介休奄列、肉丁司華力腸即食麵和匈牙利牛肉飯後，都不忘提一句，必須加入那咖喱醬拌食，咖喱的辣和香與麵食是絕配。

匈牙利牛肉飯是我最常點的飯餐，必加一匙昌記咖喱，煮至軟腍入味的牛肉加上咖喱嘅香辣，配返一流。澳門幣49

老闆娘話：「昌記咖喱我哋用咗三十幾年了，記得以前要去龍嵩街老店親自托返嚟㗎，其實都試過好多澳門唔同嘅品牌，始終覺得佢哋嘅咖喱膏較好，唔會有厚厚嘅有油喺面，配即食麵特別好味，都有啲客食完之後問我哋有無得賣㗎！」

永安咖啡的鹹牛脷都是熱門必點，份量十足。澳門幣49

馬介休奄列米粉，單點澳門幣46；唔食米粉建議點套餐，奄列配油多加餐飲都是46蚊。

接手餐室管理的女婿陳先生就表示：「佢哋嘅咖喱用量不少，每個月大概有10至12打吧，除咗成樽放餐桌上供食客任用，我哋自己廚房烹調食材都會用到，好似炆咖喱牛腩，用佢再配合其他咖喱粉和調味同煮，味道特別香。」

Info ：

永安咖啡室

地址：澳門馬大臣街4號聯豐大廈地下

電話：853-2832 5001

營業時間：星期一至日7am-5pm







