澳門坤記餐室百年葡菜館原址重開 延續街坊老店人情味

加入最愛專欄 收藏文章

在澳門，有一間過百年歷史的葡菜館——坤記餐室，向來以價廉物美的葡菜聞名，是澳門首家由華人創立的葡菜餐館，多年來不少土生葡人及政府官員都是其熟客，年長一輩的澳門人對坤記亦是無不認識，其人氣更名揚海外，小小的餐室經常擠滿來自國內、香港和日韓台等世界各地的旅客。該店在2023年底結業時，更吸引一眾新知舊雨的客人爭取最後光顧；如當時無緣一嘗這葡菜老店，而家機會嚟啦，原來坤記已於原址重開了。

現址位於水坑尾的過百年老店坤記餐室，已經歷三次搬遷，之前的舊址就在旁邊相隔幾個舖位的不遠處。

坤記現址位於水坑尾街，餐廳招牌標示始於1918年，結業前已傳至第三代，但其實這只是登記營業牌照的年份，在這之前早已經營了十多年。澳葡時期創辦人林老先生曾於葡萄牙一艘名為「Vencedora」的戰艦當廚師，後以此為名自立門戶，成了餐室最早的葡文名稱，至於中文名「坤記」，是源自中國人的乾坤，「坤」字的女性意思，與葡文「Vencedora」的勝利女神相對應而得來。

一間由華人開設的葡菜餐室，可以屹立過百年，客群亦由最初葡萄牙戰艦的水手，到後來定居澳門的葡國人、土生葡人及本土華人公務員等，慢慢的愈來愈多澳人街坊都成了常客。能吸引一眾食客，除因定價較相宜外，很多食材如馬介休、沙甸魚、橄欖油及蕃茄醬等，均採用源自葡國的出品，才能更好的呈現當地的家鄉味道吧。

當第三代掌舵人林麟先生決定在2023年11月結業時，好多客人都好唔捨得，紛紛致電，希望有機會可以重開。終於停業大約半年後，在2024年7月，坤記在原址重新營業了。接手經營的陳先生Simon表示：「自己細細個已經喺坤記食飯，與經營三代的林氏家族都係好朋友，主要係因為林生想退休享受人生啦！雖然期間都有其他人想接嚟做，但林生唔想轉手後令品牌有重大改變，希望可以維持返以前嘅質素同氛圍。」

他續稱：「雖然我的家人在外國亦有經營餐飲，自己卻並沒相關經驗，今次貿然決定接手，除了不捨得餐室的多年情懷，亦唔希望咁難得嘅百年葡菜餐室就此消失，所以當我和阿林生傾過之後，很快便落實繼續經營了。老實講，當中都有一定壓力㗎，一間咁有歷史的食店，接手後如果做得唔好，做壞人哋招牌㗎嘛！」

在他接手之後，除了原址重開，員工和廚房的同事均回歸效力，務求令經歷了幾代人的味道可以足本重新呈現，店內更沿用舊有的餐牌，當中的菜式標價已是多年未改。「我哋做街坊生意，份量算大之餘性價比高，希望食客入到嚟，可感受到坤記餐室的舊有印象；當然慢慢亦會有革新的菜式，但為免熟客接受唔嚟，改嘅力度就唔可以太大㗎。」

易手之後的新店老闆並沒有作出大改動，就連餐廳菜譜亦原貌回歸。

除此之外，他亦秉承了前店家林先生的好客之道，到訪當天坐滿食客，有首次訪澳的日本旅人，亦有舊地重遊的香港客，更有不少是當地的土生葡人和街坊熟客，Simon都不時和他們寒暄幾句，又或在點餐上給點意見，大家都好高興見到這個街坊飯堂香火得以延續。

坤記可以說是街坊飯堂，經常座無虛席。

除餐牌之外，店內的裝修和餐具餐巾均與舊店無異。

我亦問Simon推介一下，佢話：「 必食一定係葡式乳豬飯，採用13 kg左右的乳豬，呢個size肥瘦適中，太肥會過於油膩，太瘦燒出嚟又乾，燒乳豬每天在中午及晚上共製作兩隻，只在星期五六日供應。燒至脆薄的乳豬皮，最理想是出爐一小時內進食，就連飯亦加入了燒乳豬的汁來燴煮，入口特別香。另外炸馬介休球亦要一試，純馬介休肉加薯蓉炸出來的特別鬆化，我哋採購低糖份嘅馬鈴薯，炸嘅時候冇咁搶火易濃，炸好的顏色係淺金黃色特別靚。」

坤記必試葡式乳豬飯，上桌時伴以一小碟燒乳豬汁，加在飯中或沾燒乳豬同吃都特別惹味。葡式乳豬飯 澳門幣139/一人份

我仲試咗佢哋嘅葡式燴牛尾，由七十多歲的老師傅每天花數小時明火炆製，牛尾入味之餘又唔會一挾即散，大量蔬菜帶出食材的甜味，配上餐廳的脆豬包一流。Simon仲話點餐的時候，更可以選擇牛尾的不同部位，如此貼心，難怪老店可以有咁多回頭客。

炸馬介休球外皮香脆，加入薯蓉、蛋白和芫荽，內裏滿滿的馬介休魚香。澳門幣75

葡式燴牛尾牛尾，牛尾炆至軟腍入味，配上脆豬包更加一流。

葡式白酒煮蜆相對坊間其他店舖大份，除採用葡國白酒烹調，選用的蜆亦由供應商訂特別挑選，並預先養一天才送到店，確保去沙乾淨。

乾免治薯粒飯幾乎是澳門土生葡菜最常見的平民飯餐。澳門幣65

葡式燒豬柳採用黑、白胡椒，紅酒醋、葡國酒等醃味4小時以上，燒的火候控制得啱啱好，非常Juicy。澳門幣85

採用自家炒製的咖喱，牛腩醬汁濃香偏辣，亦係店內熱點之選。

坤記的醃酸洋蔥、青瓜伴菜是我的至愛；好多客人都唔夠喉，索性點一份醃酸洋蔥、青瓜加蕃茄的雜菜沙律，清爽解膩。澳門幣39

店家特別訂製的無花果蜜，滋潤清甜。

坤記餐室

地址：澳門水坑尾街264號地舖

電話：853-28355460

營業時間：12nn-10pm







送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好