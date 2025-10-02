澳門3大心水手信店：必買辣味鴨潤乾、葡式蒜味馬介休、炭烤杏仁餅

加入最愛專欄 收藏文章

遊澳門買手信，最常見的杏仁餅同牛肉乾，大家都會各有心水店，前者首選我一定是最香，牛肉乾必買冠環球，至於好多香港人都鍾意食嘅馬介休，則建議去官也街的葡式辣魚店，佢哋有一款蒜味馬介休罐頭，開罐即食，我經常用嚟炒雜菜或炒蛋，都係葡式土生菜的經典食法，今次就帶大家一次過買齊心水手信。

1. 澳門冠環球肉亁大王

你可能會問冠環球在香港元朗和灣仔都有店舖啦，點解要來澳門買？但澳門的出品還真不一樣，皆因澳門專門店的肉乾全以炭火新鮮烤製，帶有炭火的焦香，好多朋友食過都會揀嚟澳門買。敢自稱肉乾大王，除了歷史悠久，三十年代已在廣州賣牛肉乾，他們家之前在十月初五街的老舖都有幾十年歷史，但最近因裝修正休業，想入手記得要到福隆新街的新店了。

冠環球於十月初五街的老舖暫時休業，入貨記得要到福隆新街店。

該店仍採用炭火烤製肉乾，在澳門街已經為數不多了。

我特別喜歡佢哋採原片肉烤製的肉乾，入口帶嚼勁且富肉香，成本較高之餘，不加任何添加劑及防腐劑，購買時店家都會提醒客人別買太多，回家亦一定要放進雪櫃，因保質期只有一星期，實在吃不完我會放入冰箱，之後以氣炸鍋重新烤一下。

肉乾都是新鮮烤製，店內更可以試食，啱口味的才替客人秤重入袋，半磅起售。

因沒有任何添加劑及防腐劑，保存期較短。

原味牛肉乾、黑椒果汁豬肉乾和沙嗲牛肉都是熱賣出品，想試點不同口味的，首推只有他們家獨有的鴨潤乾，在烤好的豬肉乾上再鋪一層鴨潤烤製，經過兩層烤製的工序，顏色會較一般肉乾深，入口較有嚼勁，但烤過的鴨潤混合了豬肉的油香，入口淡淡的回甘，不喜歡辣的可選擇原味，我則較喜歡更惹味的辣；再加上較罕見的羊肉乾和鹹蛋黃豬肉乾，都是啤酒絕配。

鴨潤乾有原味及辣味兩款，在烤好的豬肉乾加上一片鴨潤同烤，增添了味道的層次和口感。澳門幣148/磅

鹹蛋黃豬肉乾，肉眼可見一粒粒的鹹蛋黃，入口鹹香非常滋味。澳門幣138/磅

羊肉乾的羶味不算太濃，喜歡食羊肉的可以一試。澳門幣248 /磅

這款獨立包裝的薄片牛肉乾，係兒時學校小賣部的熱門小食。澳門幣75 /每札10包

店內亦有其他涼果小食及傳統餅食，例如合桃酥和鹹切酥亦值得一試。

澳門冠環球肉亁大王

地址：澳門福隆新街43號地下

電話：853-2893 9134

營業時間：星期一至日10am-9:30pm，公眾假期休息

2. LCM葡式辣魚店

好多人都知道澳門有間專賣葡式罐頭魚的LCM葡式辣魚店，但唔係咁多人知佢哋在2020年中停業之後，在2023年已經在氹仔官也街重新開業，大家別再去福隆新街舊址摸門釘了。

位於氹仔官也街的澳門葡式辣魚店。

令人眼花撩亂的葡萄牙罐頭魚牆，華麗的包裝讓人賞心悅目。

店內出售的產品均系出名門，大家在選購時不妨細看一下牆上的資料介紹。

店主在葡萄牙留學時，認識了葡萄牙國家魚罐頭工業協會的負責人，回澳門後便創立這家店，至今已近十年，喺呢度可以搵到數十個葡國歷史悠久的罐頭品牌，愈三百多款不同口味的罐頭魚。

除了大家熟悉的老人牌沙甸魚歐洲版，店內其他品牌的種類可謂琳瑯滿目，由廣受歡迎的馬介休魚、三文魚、吞拿魚、竹夾魚、鱒魚和鯖魚，到比較罕見的針魚和馬介休魚子、沙甸魚子都可在這裏搵得到，味道選擇眾多，由原味、辣味、檸檬汁、蒜味、奶油、蕃茄、橄欖油等等數之不盡。

我至愛的有機橄欖油蒜味馬介休，簡單的放在多士上亦非常美味，絕不會太鹹。澳門幣98

店員推介話係全世界最好味的沙甸魚，可惜辣味已售罄；只餘油浸沙甸魚仔（澳門幣75）和橄欖油沙甸魚（澳門幣85）。

花多眼亂唔知點揀，喺店內仲有即場試食，更可以向店員查詢最佳的烹調方法。我之前試味就愛上一款有機橄欖油蒜味馬介休，即以鹽醃製過的銀鱈魚，這款罐頭經過處理，已浸泡去除多餘的鹹味，即開即食都不會覺得鹹，店家教路，用來炒飯、炒薯絲、雜菜，或者炒蛋都係經典食法，在家輕鬆自製葡式土生菜。

唔知點揀現場仲有得試食。

其實除了原條的罐頭魚，魚醬配多士亦係不錯的選擇。辣鯖魚醬 澳門幣55

呢款傳統辣橄欖油沙甸魚，採用壓紋工藝的立體浮雕包裝，是 Minerva 品牌80周年限定版。

除咗魚罐頭，店內尚有不少來自葡國的特產如酒類和精品，呢款葡國製造的葡撻杯，便係其中一款熱賣手信。澳門幣98

LCM葡式辣魚店

地址：澳門氹仔官也街2號

電話：853-6828 5689

營業時間：星期一至日10am-10pm

3. 最香餅家

要數澳門的熱門手信，我心水的Top 3，最香餅家必入三甲，但因這店長期人龍不絕，我經常回澳門都要為朋友代購。雖然說是長龍店，其實店家現已採派籌形式，一人一籌進店購買。我一般會避開高峰人流，選擇早上食個早餐，較啱時間在店家開店前就去買，又或者傍晚五、六點左右收店前，好多時候連籌都唔使攞就買到㗎啦。

以前最香一直大排長龍，現已以派籌取代，一人一籌進店購買。

店舖旁邊的工場，可見到一直忙住造餅的師傅。

最香餅家始創於1957年，至今開業60多年，最初只是家庭式作業，以手工炭燒杏仁餅聞名，創辦人李繼坊負責製餅，太太則用扁擔挑着到餐廳兜售；到了80年代遷至夜呣街現址，一側為工場，一側零售；雖然店家現已傳至第二代及第三代管理，但店內的杏仁餅仍然秉承手工炭火烘烤，旁邊的工場可看到製餅師傅以餅模逐一壓製杏仁餅，每當遇上杏仁餅出爐，那餅香實在誘人。他們家的粒粒杏仁餅是我至愛，當中可以食到香口的碎杏仁，而且入口鬆化不死實，仲有淡淡炭火香。喜歡濃味的亦可選擇蛋黃肉心杏仁餅及手作肉心杏仁餅，可以說是最香「杏仁餅三寶」。

剛出爐的粒粒杏仁餅，香氣撲鼻。

迷你盒包裝的最香三寶，包括粒粒杏仁餅、蛋黃肉心杏仁餅及手作肉心杏仁餅各一件。澳門幣27

粒粒杏仁餅，內藏不少碎杏仁，餅底微焦帶炭火香。澳門幣43/十件裝

我更喜歡一口一個的迷你炭燒杏仁餅。澳門幣30/細樽

最香餅家

地址：澳門夜呣街14號A地下

電話：853-2838 3858

營業時間：星期一、二、四至日11am-6:30pm，星期三及公眾假期假期休息







