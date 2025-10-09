澳門下環街市在地人飯堂：牛雜全餐、一口豬扒包、紅豆餅、辣豆花

加入最愛專欄 收藏文章

又係街市開餐嘅時間，今次帶大家嚟下環街市熟食中心，呢度可以話係當地人嘅飯堂，有冷氣空調之餘，全層有近200個座位，但一到中午時段仍然座無虛席，搭枱是常態，近日開始有點涼意，我會選擇到室外的進餐區，坐在太陽傘下慢慢嘆。

下環街市早在1945年啟用，後於2006年關閉重建，三年後重新營業。設於2樓的熟食中心2010年正式開放，之前在附近的街邊食檔陸續遷入，目前約有二十多間食店，好多都是幾十年老字號，好像牛雜佬美食、吳廷記紅豆餅、寛記豆花等等，都是澳門人由細食到大的平民美食。



2009年重新啟用的下環街市。





熟食中心位於下環街市綜合大樓二樓。

秋涼時份在這室外用餐也不錯。

Info ：

澳門下環街市熟食中心

地址：澳門下環街77號下環街市大樓2樓

營業時間：7am-8pm（部分商戶時間不一，部分11點後才開始營業）

1）牛雜佬美食

檔號：3-13

備註：逢星期四休息

牛雜佬係當中人氣最旺的食店，老闆麥先生剪咗幾十年牛雜，以前家人在下環街街口擺檔，自14歲開始放學後就到檔口幫手，一剪就剪到而家70幾歲。佢哋嘅牛雜好多澳門人都由細食到大，不少移民外地的舊街坊，返到嚟澳門都會嚟食返一碗。牛雜份量足之餘，腩汁加入花椒八角及秘製香料煮足6個鐘，特別軟腍入味；如果有特別喜歡食的部位例如牛筋或者牛腸，點餐時只要同阿姐講，都會貼心的為你安排，我最喜歡加上大量芥末醬同食，更加滋味。

牛雜佬是下環街市的人氣店。

走進熟食中心，只要朝著剪牛雜的鉸剪聲方向，不難找到牛雜佬。

喜歡食牛雜的一定要來一份牛雜全餐，除了一般的牛肺、牛肚、牛腸等，仲有招牌牛尾和牛舌，份量大到碟子都幾乎放不下。澳門幣98

因為同行的朋友實在太喜歡食牛雜，我們追加了一份牛雜拼盤，牛雜燘得非常入味，吃不完還可打包回去宵夜。澳門幣70

喜歡配麵食的，推介選牛舌或牛尾麵，都是他們家的招牌，前者煮得軟腍，至於爆漿牛尾，則因索滿腩汁而得名。牛舌麵 澳門幣31，牛尾麵 澳門幣33

2）明記牛尾美食

檔號：3-06

本來是街邊賣格仔夾餅及香蕉糕起家的明記，遷入熟食中心十多年，初時店家除賣夾餅，更加入了兒子負責的麵食，店主退休後兒子梁先生接手，便一直以牛腩及牛尾麵為主打，特別吸引的是其蕃茄牛骨湯底。

梁先生話，佢哋選用阿根廷靚牛尾，要燘一個鐘頭以上至軟腍，湯底更加前一晚先以大量牛骨熬湯至出味，撈起骨頭之後，再加入新鮮蕃茄、紅蘿蔔、薯仔等配料煮滾後焗一晚，第二天再煲至湯底香濃，入口肉味香濃，真材實料不加一點味精，真的可以當湯飲，配通粉更加係一絕。

明記牛尾美食的鮮茄牛尾通堪稱是街市第一家。

鮮茄牛尾通的湯底以新鮮蕃茄牛骨等熬製，是店舖的熱賣出品。澳門幣37

煮至入味軟腍的牛筋腩。

明記的麵食全部均配以鮮茄牛骨湯底，看得到足料的鮮茄和紅蘿蔔。澳門幣37

墨魚餅和雲吞都是出自老闆娘手工製。澳門幣55

現包現炸的韭菜餃，大大隻一份六件。澳門幣32

3）笑姐燒烤

檔號：3-11

備註：逢星期一休息

做咗30幾年嘅笑姐燒烤，之前在康公夜市常會見到佢嘅蹤影，而家仲有冇開我都唔清楚，不過喺下環街市就一定食到，除咗串燒烤肉之外，首創的一口豬扒包係必點，一份五個，每個都有約兩吋半大小，澳門幣31都算抵食，麵包都會先在爐上烤至略為焦香，入口外脆內軟帶有麵粉香，內裏切成小件的豬扒相對較薄身，再塗上混有花生醬的沙嗲汁，入口帶點甜，係一貫的串燒烤肉風味，佢哋仲有一口雞扒包及一口蒜蓉包供選擇。

主打燒烤嘅笑姐，首創一口豬扒包成了店舖的名物。

一份共五件的豬扒包，細細個最啱同朋友分享。澳門幣31

點餐之後，店家會先把麵包切開將底面充分烤香，外脆內軟，朋友都話比一般size的豬扒包更惹味。

串燒雞心和雞腎，帶甜的沙嗲醬配上略帶焦香的烤串，配啤酒一流。燒雞心 澳門幣12；燒雞腎 澳門幣11

4）顯深詩海鮮粉

檔號：3-22

在一眾老店林立的下環熟食中心，呢檔專賣海鮮粉的「顯深詩」可以說是後起之秀，我同朋友搵食當天，坐我對面搭枱的食客轉了大概7、8人，其中有3個點的都是他們家的海鮮粉，可見受歡迎程度。老闆話其實他們的食材很簡單，主打必須新鮮，熱賣的有海鮮粉及蜆湯粉，還可選加貢丸、魚蛋或龍蝦丸，蝦肉入口彈牙，蜆鮮甜不會有沙，別忘了必須加入自製的香蔥和酸辣椒，清爽解膩。

主打海鮮粉的「顯深詩」，深受街坊歡迎。

個人特別喜歡蜆湯粉，非常鮮甜。澳門幣40

足料海鮮湯粉。澳門幣50

記得加入店家自製的炸蒜及酸蘿蔔等配料同食。

其他人氣推介：

吳廷記紅豆餅應該好多人都食過，呢度現包現製，入口熱辣辣的酥香餅皮，紅豆餡軟糯香甜。澳門幣10/個（檔號：3-02）





開業40多年的寛記豆腐花，現已由第二代接手，當年蔡瀾嚟食過都推介，除原味豆花（澳門幣10），我仲試咗辣味豆花（澳門幣18），加入蝦皮、辣椒及紫菜碎同食，竟帶點日式風味。（檔號：3-10）





除了搵食，我朋友每天必須來一杯奶茶醒醒神，泉記嘅奶茶整壺上桌，老闆更會貼心的提醒必須焗三分鐘，才將茶倒入奶杯中沖調，沖出來的奶茶特別香濃，入口順滑。

（檔號：3-11）







