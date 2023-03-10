加入最愛專欄 收藏文章

光昌燕窩行屬於專售燕窩的老字號，始創人陳儉始十六歲時來港，並於昌興燕窩行工作，經過數年歷練獲得一定經驗，其後離職自立門戶創辦光昌，經營各種燕窩零沽批發，業務早年傳其子陳熾謙，目前孫輩已有參與經營。

創號至今七十餘年，光昌遷址不止一次。開業選址上環的乍畏街（現蘇杭街），曾經遷舖至皇后大道中，最後購入現址舖位，經營至今四十餘年。時至二零二二年，陳氏在不同的店址，面對不同的經營局面。

光昌燕窩行舖面至今古雅依然。

早年香港擔當燕窩交易中心，緣於本地燕窩莊行擅於加工，毛燕經過燕農採集之後，便由產地直接運抵香港，然後經南北行限定售予燕窩商會會員。踏入七十年代，出產燕窩的東南亞國家經已掌握加工手藝，於是直接銷售燕窩予各地顧客，商會自此無法掌控貨源。部分商舖自行進口燕窩，分薄傳統燕窩莊的生意。儘管貨源不再獨家，燕窩在八十年代仍然渴巿，皆因當年香港經濟繁盛，碰上中國大陸改革開放，中港兩地需求保持強勁，當年光昌生意尚算不錯。

只是近年港人口味改變，對於燕窩可謂熱情不再，猶幸陸客依舊嗜食如昔，生意不至一落千丈。即使現時許多商店均售燕窩，不少陸客來港只會光顧光昌，無非相信老號童臾無欺。

陳氏三代專營燕窩，對於燕窩種類、產地、品質以及特性等等瞭如指掌。原來燕窩按其品種分為洞燕及屋燕，顧名思義，前者係築在山洞的燕巢，後者為築於屋房的燕巢。光昌的洞燕主要來自越南，供應甚為有限，價格自然較高；至於屋燕多數出自印尼，產量穩定充足，售價相對實惠。至於味道方面，陳熾謙認為越南燕窩味帶清香，印尼燕窩相對平淡。坊間過往訛傳血燕出於燕子血唾，實則不然。血燕乃是洞燕的一種，由於燕窩築於山洞，壁上礦物質會逐漸滲入燕巢。洞內部分燕窩鐵質含量豐富，於是逐漸氧化變紅成為血燕。

光昌按照產地、品質、種類及形態分別貯於不同玻璃瓶內。

另外，舖面招牌尤其引人注目，「光昌燕窩行」五字出自書法家區建公之手，其北魏字體雄渾有力，據聞商號招牌由區氏親題，往後生意必可興隆。此外，禮盒圖案印有孔雀商標，不過角色性質只屬點綴，「貴妃出浴」圖案才是主角。其實首款禮盒並無玉環，奈何時代久遠，款式詳情無從稽考。

就在開業大概十多年後，光昌著手重新設計包裝，於是委託大華印刷廠代辦。陳老先生初見「貴妃出浴」不甚受落，始終招紙構圖甚為香豔性感，不過大華老闆力陳設計韻味獨特，斷言他日奔錦盒而來者必眾，最終為陳氏接納並沿用至今。

老店獨有的「貴妃出浴」禮盒。

查實當時採用新款設計，光昌開支甚鉅，原來製作印刷模具需要自資，而且費用不菲；加上完成模具之後，首次印刷招紙設有最少張數要求。幸好日後證明物有所值，至今多國顧客依然衝著錦盒而來，明言不見「貴妃」不買燕窩。「貴妃出浴」招紙共有兩個大小，大號用於大碼紙盒（一斤庒），小號套在中碼紙盒（六両庒或八両庒）及小碼紙盒（四両庒）之上。直到現在，惠顧光昌仍可獲贈禮盒，至於大小自是購買斤両而定。此外，禮盒由上環印刷工場印製，此舉不止保留本地美學，更是行動支持本地製作。

書法牌匾之下就是孔雀商標燈箱，配搭效果和諧雅觀。

光昌保留的「舊」相當全面，內外招牌、孔雀商標、舖內陳設、特色禮盒、現沽單據以及古雅紙袋等等，不僅展示舊日香港設計之美，而且將之應用於日常生意之中，使其存活並可塑造人們生活，文化保育理應如此。飲食習慣似是周期循環，等到整個世界換風氣，燕窩行還是可望迎來晨曦。

光昌燕窩行 – 上環

創於：1945年

經營：燕窩莊

地址：上環皇后大道西9號

貨品：燕盞、燕條、燕餅、燕碎







各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇