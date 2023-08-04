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九龍城的潮州菜館樂口福酒家很多人都識，但未必很多人知道，原來最初樂口福酒家是一間上海菜館。老闆李炳坤在1954年頂讓生意之後，保留店名「樂口福」並改營潮州酒家。早期舖面只佔現址地下一半，後來隨著業務持續發展，李家先後買下地舖另一半、閣樓、二樓及三樓，現時整棟騎樓建築全屬自置物業。酒家舖面不斷擴張，反映早年生意興旺。當時啟德機場尚未搬遷，區內人流可謂絡繹不絕，加上毗鄰土瓜灣工業區，工廠老闆經常前來用膳，幾乎毫無例外魚翅撈飯。事過境遷，機場搬走，工業息微，當日豪氣煙消雲散，門外人龍不再復見。

酒家內外充滿本地文化原素，霓虹招牌、騎樓樑柱，書法招牌，傳統裝修、龍鳳禮堂、酒家商標、桌上裝飾等等。其中五色霓虹更是城中罕有，招牌形狀如「 L 」左右顛倒，淺藍底色配上藍色燈框，置頂商標由蝠鼠環抱「樂口福」組合而成，外黃內紅，甚為搶眼。其下先是「潮州」綠字橫列，接著「樂口福酒家」豎排紅字，底下橫向部分則是紅白黃字體介紹馳名菜式。不論晝夜，遠觀近看，同樣「港味」十足。至於騎樓樑柱狀態甚佳，柱身不見脫漆亦無污漬， 就連柱上凸字完好無缺，保養不止充份，更是細緻入微。霓虹招牌及樑上金漆木字之外，店名「樂口福酒家」還可見於舖門上方以及通花鐵閘之上。

店內特色其實不惶多讓，舊式圓型燈鐘如常運作，牆上貼滿多款手寫菜牌，充份利用立面空間，卻不予人壓抑感覺。龍鳳禮堂更是全店標誌，各路顧客紛紛慕名而至，並且要求安排坐於禮堂之內。其實該處不算闊落，不過佈置傳統古雅，木雕龍鳳保養甚佳，祥雲色彩豔麗依然，不易看出歲月痕跡。龍鳳雖美，仍需其他裝飾扶持；是故大堂背景配上圖案邊框，框內頂上兩角鑲配蝙蝠，避免留白太多之餘，兼取「福」「蝠」諧音意味吉祥。龍鳳之間擺放一對花瓶、一對燭台及一套福祿壽三星陶瓷，視覺觀感更加飽滿，還可倍添傳統韻味。

龍鳳禮堂可作壽宴或婚宴之用，只是近年酒席不及往時之多，畢竟今時今日結婚講究排場，擺酒動輒二十或者三十多圍。由於舖面地方有限，自然難以大排筵席。不過由於木製龍鳳保養得宜，陳設佈置充滿傳統特色，一直以來吸引不少電影、電視以及MTV借場拍攝，包括杜琪峰的《鎗火》、阮世生的《天行者》、彭浩翔的《AV》及麥詠麟的《飛虎出征》等等電影，近期則有湯令山的《勁浪漫 超溫馨》MV。欲要借場進行光影創作，店方通常安排打烊之後，盡量避免影響日常生意。拍攝期間，加入道具或者搬遷物品皆可接受，不過交還場地之前，需要還原禮堂一切擺設。環境佈置份外講究，細節同樣沒有例外。店內各種燈具設計款式多元；櫈套採用傳統風格圖案；枱上每雙筷子皆有紙套封裹，多種傳統美學得以保存。

李思敏身為樂口福第三代，大學畢業之後曾任營運經理，負責管理工廠生產。當年父親李忠文臨屆退休，不捨酒家就此而終，希望他能繼承家業。經過細心考量，加上喜歡傳統文化，李思敏順應父親要求，在2015年接手業務。即使身為老舖少東，許多店務還是親力親為，包括街巿購買食材、定期修葺天花以及樓面入座落單等等，就連換電燈膽亦無假手於人。酒家內外環境保養得宜，各式出品享有不俗風評，李家父子功不可沒。舖外霓虹招牌或者不日消失，唯望惜舊之心經年不變。

樂口福酒家 - 九龍城

創於：1954年

經營：潮州菜館

地址：九龍城侯王道1號







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