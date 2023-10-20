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政府發展新界東北，上水古洞收地在即，公眾份外關注當區醬園去留。目前古洞尚餘四間醬園，當中悅和、鉅利及調源均設門巿，唯獨廣德隆專營批發，港人大多未聞其名。廣德隆醬園由佛山龐氏在港創立，歷史超過70年。南下香港之前，家族已在家鄉經營醬園。老號成立之初，曬場坐落九龍城，其後遷至荃灣楊屋道。政府在七十年代發展新巿鎮，廣德隆搬入上水古洞經營。醬園早期兼營零沽批發，曾於中環卑利街開設舖面，可惜生意未如理想，只好結束零售生意，專心發展批發業務。

早在1997年之前，政府宣稱計劃收回古洞土地，醬園前景因而添上陰霾，經營轉趨保守無可厚非。不過當年本地巿道暢旺，出品深受大小食肆歡迎，銷售金額因而水漲船高，年度收入動輒千萬以上。不過隨著港人口味轉變，本地茶樓數目拾級而下，巿場需求不可同日而語。目前醬園產品共有四種，包括生抽王、原油豉、荳沙及蓮蓉。豉油用途相當廣泛，茶樓廚房不可或缺，銷路自然不成問題。原油豉是一種麵豉，採用未曾浸醱豉油的黃豆釀造，風味獨特。至於蓮蓉及豆沙用於點心製作，包括蓮蓉包、豆沙包及壽包等等。踏入中秋前夕，茶樓及餅家準備製作月餅，蓮蓉荳沙需求更為殷切，醬園就會聘請散工幫忙。

若果不計散工，醬園僱用大概六至七名員工，並且提供福食及住宿。宿舍獨據醬園一隅，位置靠近入口大門，員工目前仍然寓於其內。曬場佔地無疑最多，舉目瓦缻鱗次櫛比，主要釀製豉油麵豉，缸頂放上蠟青缻蓋，造法非常傳統。醬園負責人龐先生指出：「呢種（蠟青缻蓋）水氣可以散出去，可以防蟲防水…… 用玻璃就會焗住喺到」，效果略勝玻璃一籌。經過曬場就到寫字樓，訪客欲購醬園出品，不妨入內查詢詳情。䤑房及工場同樣位於醬園後方，兩者同屬生產重地，訪客不宜擅自內進。講到醬園地點，廣德隆附近地段存在多個醬園。

醬園先生盧健德解釋古洞何故醬園如此集中，原來多家醬園廠址最早同屬一塊地皮，其後數位醬園老闆合資購下，並再內部安排分地細節。當時遷入古洞煙寮區的醬園，除廣德隆之外，還有鉅利醬園（1936年）、調源醬園（1870年代前）、聚隆醬園、悅和醬園（1945年）及同和醬園等等。聚隆及同和早年結業，用地先後由其他醬園收購。本地醬園之間，產品大致相同，不過各有專長分工。

悅和擁有和記酒廠，酒醋不假外求；調源製作糖薑多年，出口歐美等地；鉅利兼營台灣出口，老抽尤其著名；頤和園精釀翕仔清，深受名廚青睞。廣德隆產豆沙蓮蓉，供應本地茶樓。各有各做，同行不是敵國，醬園之間更有同鄉同姓之誼，當中廣德隆與悅和均是來自佛山，而且創辦人同樣姓龐，雖然並非親屬關係，不過交情甚為良好，例如悅和推出新產品後，亦會送贈樣辦予廣德隆試味，兩者其實惺惺相惜。

目前距離收地期限不遠，四間醬園之中，悅和正在努力覓地搬廠，鉅利和調源暫時意向未明，廣德隆則靜待收地榮休。古洞醬園一直堅持本地釀作，同時港人踴躍選購港產醬料，香港製造有價有巿。只是香港今非昔比，行業去留已非巿場決定，一旦落實區域「發展」大綱，哪管前景朝陽夕陽，統統只能日落西山。餘暉將盡，「賞味期限」不日屆滿。

廣德隆醬園–古洞

創於：1947年

經營：醬園

地址：古洞95地段約754-755A

出品：豉油、麵豉、荳沙、蓮蓉







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