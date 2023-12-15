加入最愛專欄 收藏文章

據聞魏容記石廠的招牌由區建公題字，於是決定擇日實地考察，計劃拍照之餘順道訪問老號。乘坐小巴抵達川龍村口，沿著車路步行約十分鐘，即可抵達魏容記石廠。現場觀察書法招牌，可見保養狀態甚佳，四旁樹頭菜盛開，眼前景象賞心悅目。稍為細看石廠招牌，左下方可見「區建公時年八十五」，區氏享壽八十有五，故此題字乃其晚年之作。此外，「魏容記石廠」五字之下刻有「承辦中西墳墓」，業務範疇一目了然。

魏容記石廠成立於1966年，創辦人為魏容老先生，現時業務由他的兩位兒子主理。石廠分為寫字樓及工場，前者選址川龍昂塘地段，後者在山上的響石墳場。兩者地理位置相近方便日常營運，皆因墓地工程十居其九位於響石。魏氏兄弟平日輪流坐鎮昂塘，埋首打理石廠工程業務之外，員工午膳需要依靠二人安排，早上他們前往荃灣街巿買餸，午前駕車運送食材交給工場，該處設有簡樸灶台可供煮食。石廠同樣負責員工交通，清早專車直達響石工場，黃昏接載伙計回到巿區。

響石墳場由荃灣鄉事委員會管理，規定墳場「衹限安葬身故之荃灣鄉事委員會屬村原居民、荃灣區戰前居民及戰前漁民」，魏容記廠方指出，目前墳場尚有土地可供先人下葬。其實火葬在港日見普及，龕位石碑需求不少。此類石碑採用石料較薄，所以鑿字工序仍在本地。現時石廠擁有一部囉字機，連接裝上相應軟件的電腦，只要輸入需要刻鑿的文字，機器隨即於碑上展開工序。至於墳墓石碑厚大得多，無法使用小型機器鑿字。石廠最後一位鑿字師傅亦於廿年前退休，目前工序已經交由中國大陸的工廠負責。墓碑石材有福建石及汕頭石，不過目前石廠主要選用青石，蓋其石質較為幼細，碑上金漆不易脫落，只是價格相對較高。

魏容記門前空地碑石連片，參差層疊，而且厚薄大小不一。舊日只有厚身碑石，厚度四至五吋不等，後來精良切割機器普及，薄身碑石伴隨出現，此類石材厚度大約一吋。不過舖外地上厚大碑石居多，另見數座石獅藏身於碑石堆，營造墳墓之時置於墓碑兩旁，主要守護陰宅並可庇佑亡靈，不過現時本港已無石雕工匠，所以石獅全是產自大陸工場。至於石骨灰盅同屬中國製造，不過盅身刻字仍由魏容記負責。

香港土葬用地已經所剩無幾，火葬取代土葬之勢無法逆轉，直接衝擊殯儀行業各個環節，例如名貴壽衣需求持續下降及土葬墳墓工程數目減少。無論壽衣老號抑或部份石廠，近年選擇開拓殯儀顧問業務，嘗試增加本業以外的收入。不過推動業務變革從不容易，有待年輕一輩願意投身祖業，運用嶄新思維達至推陳出新，目前魏家石廠傳承前景未明，不過依然祝願魏容記業務繼續穩健發展。

魏容記石廠 – 荃灣

創於：1966年

經營：石廠

地址：荃灣川龍村昂塘地段







etnet全新YouTube頻道「健康好人生」，助你實現健康好人生！► 立即訂閱