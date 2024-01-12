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老舊社區蘊含著悠久歷史文化，如茶葉般愈陳愈香，即使外型純樸無華，但沖泡後散發出深邃茶香，芳香回甘讓人回味，坐落土瓜灣的德祥茶莊就如茶葉本身，稍無聲息地散發著層層底蘊。

財團收購與重建發展為紅磡和土瓜灣帶來翻天覆地的改變，德祥茶莊附近的崇志街變化甚大 ，昔日舊樓紛紛遭美輪美奐的住宅及商場取代，幾道街的距離存在著截然不同的風景，而德祥茶莊則守候於區內內街位置，見証著時代變幻。

德祥茶莊現在由創辦人張茂輝及兒子張鴻標共同管理，而張老闆在五十多年前已與茶葉結緣 ，他於1964年來港，由起初騎單車四處送茶葉，到1966年於東頭村成立德祥茶莊，1989年搬遷到土瓜灣銀漢街現址，當中經歷過幾次裝修變動，本來前舖後居的格局不再，閣樓隨著店舖發展改為存貨作用，但店舖不同角落仍滲透著歷史痕跡，包括88年保留至今的紙皮石地磚，以及一罐罐人手製作的傳統茶葉罐，罐上字體與門面招牌大字同樣氣勢磅薄，由張老闆打工時 期認識的書法家一筆一墨揮筆寫出，整齊陳列在店內，體現著獨特的茶莊氣息。

「雲南出產普洱，福建則是鐵觀音和水仙，閩北有水仙壽眉，浙江有龍井。」張老闆看著玻璃門上一排排的茶餅朗朗上口道出。德祥茶莊經營茶葉批發，茶葉到店後經過存放及處理再外銷， 除了提供給本地茶樓和食肆外，主要經營外貿生意，80年代主打日本市場，提供大量罐裝茶葉到旅行社，到90年代起發展到台灣及馬來西亞等地。 張老闆帶著茶葉向外打拼擴充市場，亦因為茶葉向內鞏固著家庭關係，與兒子阿標關係緊密， 除了傳授茶葉及生意上的知識外，也傳承著做茶做人的堅持和認真。「普洱多數飲熟茶，生茶未飲得住，一定要存放味道才會變好。」「又例如鐵觀音必須經過焙火才能去除草青味，用電爐慢慢焙火，才會較易入口」阿標指出茶葉必須用時間慢慢薰陶和經營，做人做茶道理同出一轍。問及阿標對於時代變遷的應對，他堅持守好本業，保留本來營運模式，同時亦會歡迎各類合作嘗試，因為他知道茶葉生態有所不同， 漸漸應用於其他範疇，德祥茶莊亦曾為啤酒公司提供茶葉製作手工啤，讓他知道茶葉的應用原來可以更廣更有創意，年輕人喜歡花巧及願意嘗試新事物，更容易透過不同途徑引導他們按觸茶葉文化；問及有否想過讓兒子一樣繼承父業，他一方面希望，但同時知道現今世代必須發展多元化，才能適應環境變化。

六十年代開始土瓜灣輕工業蓬勃，民生商舖林立，隨著時代變遷，張老闆亦見證著附近老店的 黯然離場，面對這環境變化，慶幸對於主要經營出口生意的德祥茶莊未有太大影響，對於發展商敲門亦不為所動，雖然面對著不同變化我們要懂得對應，但也許正如阿標所說，守好本業才是當下最重要的事，也許以不變應萬變，才是面對當今社會的最佳對策。

德祥茶莊 – 土瓜灣

創於：1966年

經營：茶莊（批發及零售）

地址：土瓜灣銀漢街13號

貨品：中式茶葉、茶壺及茶具







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