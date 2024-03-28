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在許多新界村落中，往往會有小型食店，如茶餐廳、茶樓、士多，供鄰近的人歇腳及聯誼。錦益茶樓是古洞的主要食肆之一，裝潢甚為簡樸，仍保留著通花欖閘，在村落中沒有一絲違和感。茶樓最早由黃錦榮及其家人創立，經營至1990年代，黃氏一家移居海外，當時他們與周偉文甚為友好，遂將茶樓生意交托周氏打理。及後周氏身體抱恙，再而轉手予其友人。近年，周氏重新接手錦益，目前由周氏第二代及第三代經營，她們為姑侄關係，由於周氏兩代現時沒有可以接手茶樓的男丁，故由她們四位「全女班」打理，在傳統村落中甚為少見。

錦益仍保留著通花欖閘

茶樓，固然是食點心和飲茶的地方。昔日的錦益，每天早上五時多開始營業，附近的公公婆婆皆來「飲啖茶，食個包」，還有店員推著點心車叫賣，別有風味，錦益以前還有大包及燒腩卷等等點心供應，只是近年點心師傅已退休，而且學習製作點心需花很長時間，工作較為辛酸，年輕一輩不再投身行業，茶樓難以招聘人手，因此錦益只能放棄經營點心部。早年錦益店內近門位置是燒味部，由周偉文及其母親主理，但自2017年轉手予友人後，再無經營燒味檔。現時錦益的經營模式與茶餐廳相似，亦有售客家盆菜。

客家釀鯪魚是錦益其中一道招牌菜，釀鯪魚時，需把整條鯪魚起肉，並保留部份魚皮，以還原魚的原貌，再將整條魚炸熟，極考功夫。

錦益看似只是一家鄉村小茶樓，卻是整個古洞社區的連繫點。往日古洞甚為熱鬧，人們常往錦益吃飯，於是吸引一些村民在錦益門口擺檔，售賣菜、豆腐花各類食品，錦益鄰舖是錦益士多，同樣由周氏經營，專營糧油雜貨，當時錦益附近可謂一個墟市。另外，悅和醬園（1945年）在錦益附近，部分員工住在古洞的員工宿舍，他們每天下班後都會到錦益「打躉」，與朋友聊天、打麻將、看賽馬，對他們而言，錦益既是飯堂，又是日常聯誼的老地方。此外，在農曆二月十九日，村民會在古洞村舉辦一年一度的觀音誕，每年錦益皆會包辦賀誕的晚宴，在茶樓前的空地大排筵席，使村民和參與者聚首一堂，其樂融融。更重要的是，錦益亦支持本地傳統，例如他們會使用悅和醬園及鉅利醬園（1936年）本地製造的醬油；又會與親友合辦客家茶粿工作坊。可見錦益使群體得以互動，並延續當中的文化遺產。

錦益茶樓與錦益士多相鄰而立，昔日士多由周氏經營，現時已停止營業。

錦益也是區外人的補給點。位於古洞的大馬路旁的錦益，在路旁安置了數個大招牌，顯然易見，有些的士司機不懂古洞村，但一提起錦益，便馬上知道位置。由於錦益門前有片大空地，可供泊車，由昔日到現在，都是的士司機的歇腳點。而且，近年本地遊及郊遊盛行，不少遊客參觀古洞的老店和遊覽村落，或到附近的古洞水塘打卡，錦益位於古洞的中心，故吸引遊客前來光顧，同時讓他們感受老店古樸一面，一舉兩得。

錦益茶樓 – 古洞

創於：1960年

經營：茶樓

地址：上水古洞青山公路古洞段

電話：26704889

營業時間：星期一至日 9am – 6pm

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