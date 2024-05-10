上環老店｜曾福記藥行開業逾半世紀！按四季主打不同藥材批發！點解這行業同行非敵國？

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番禺人曾福林早年曾在廣州藥行工作，約在1950年代來港開辦福記藥行，主力經營藥材批發生意，於西環正街、東邊街一帶扎根，以粗藥批發為主。一般來說中藥分兩大類：幼藥，指的是貴重稀有的中藥材，譬如麝香、牛黃、人蔘等等；粗藥，是指產量大、價格一般的藥材，譬如淮山、杞子、陳皮等等。然經營藥材批發必須種類齊全，因為很多人會拿醫生開的藥單來抓藥，林林總總加起來的藥材可能多過三百種，除了一般常見的藥材外，藥單上可能也會有幼藥藥材，故幼藥也是其批發品項之一。

曾福林之子曾富城接手後，將業務版圖擴張至荃灣新界一帶，1960至1970年代左右於荃灣青山道開設地舖門市，位置約在福來邨斜對面，售賣藥材藥物之餘，更有中醫師駐診及代客煎藥的服務。至於舖後空地設有工場處理藥材加工炮製，兼作藥材貨倉，舖內亦兼售西藥，如止痛藥、止痛散等等。批發業務在70年代末至80年代達至高峰，曾福記遂於90年代搬至上環高陞街現址，藥材藥品供應約800個商戶。

曾福記所在的高陞街連同附近的橫街窄巷，地舖和樓上舖合計約有四至五百間商號經營藥材批發，不過同行關係非如敵國，反而有的多是互惠互助，因為中藥材的品種規格太多，加上解放初期管制也多，原料及加工品都需要地方存貨，幾乎不會有一家商行可以涵蓋所有藥材的品種及貨量。一般而言，每家店約獨賣兩三項，其他則可在同行間調貨。由於行業的特殊性無法做到一家獨大，所以行業內沒有惡性競爭。另外，中成藥行也設有商會，其中以香港中藥聯商會的歷史最為悠久，現有近千的商號及個人成員，推動中藥業發展亦促進同業團結。此外，中藥行業貢奉神農氏為祖師爺至今，於藥王誕辰及春節時會特別祭祀。

藥行經營藥材批發之外，80年代也曾在廣西設立廠房加工製作花旗蔘沖劑，後因牌照關係加上政府收地蓋樓而結束業務，亦曾與澳門科技大學共同做中藥飲片及中成藥的研發。目前曾福記的掌舵手為曾超慶，現為香港中藥聯商會會長，對推動香港中藥業發展不遺餘力。其有三個手足，其中一個哥哥在加拿大從事批發零售、一個弟弟在美國紐約專營批發生意。目前曾福記出口的商品以藥材為主，雜貨為副。國外需要的品項，香港可以協助出口的都會包攬，譬如海味，多數出口至加拿大及美國。

過往香港為環球貿易的重要樞紐，隨著國內的與時俱進，其他產業可能會受到影響，獨獨中藥業未受影響，曾超慶表示，雖然目前中藥材的產地係以國內為主，倉房也多在內地，但因為實際批發的規格種類繁多，藥材批發也會因四季關係主打不同藥材，而香港深諳此道，故無礙香港作為中藥批發的中轉龍頭及國際貿易中心地位。

曾福記在巔峰期間員工高達25人左右，後因裁撤加工業務加上疫情過後夜市生意驟減，目前員工約有12位員工處理日常事務，公司亦提供午餐及茶點體貼員工。對於香港的中藥行業發展，醫藥缺一不可，除了與港大配合對中醫藥系的學生進行培訓，中醫公會也致力將中醫藥知識向下匝至小學，自小培養對中藥材的了解與認識，亦配合旅遊發展局舉辦相關活動。在這個簡單古樸的店面、曾福記匾額蒼勁字體的背後，看到其對行業的堅持與信念。

曾福記藥行 – 上環

創於︰1950年代

經營︰藥材貿易

地址︰上環高陞街5號B

商品︰中藥材







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