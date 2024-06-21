鯉魚門逾50年家庭式餅家！每日新鮮焗製老婆餅、雞仔餅還原昔日唐餅味道！二代舵手︰難搵食但樂在其中

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鯉魚門由馬環村和三家村兩條鄉村所組成，因地理位置毗鄰海傍，不少海鮮酒家選擇在此經營。穿過兩旁大大小小的海鮮酒家或魚檔的小徑後，便會到達一個小型籃球場，身處該處常可聞到陣陣香味，瑞香園便是其中一間在鯉魚門經營逾50年的餅家。

60年代初，東筦人李鉅在元朗經營唐餅批發。及後，在1968年於現址開設瑞香園餅家。鯉魚門餅家店名似有通例，全是先選含義單字再配上「香園」後綴完成命名。李玉萍笑言，店名中的「香」是希望餅家的唐餅飄香，「瑞」則取自李鉅妻子的名字。瑞香園成立之初，由李鉅夫妻以工場模式一同運營，主營批發生意，後轉型為零售。現時由第二代傳人接手李玉萍經營。



瑞香園餅家

瑞香園仍保留舊日裝橫間隔，舖位前方擺放各種各樣的產品與製餅機器，後方則設有製作台與焗爐，讓顧客一睹整個造餅過程。不論空間佈局、綠色馬賽克瓷磚、白底紅字的亞加力招牌或使用逾半世紀的焗爐，亦與舊日大體一致。此外，包裝紙盒設計同樣沿用開業時的設計，唯一有變的是紙盒主色調由紅色變為綠色。整間店鋪的裝潢風格、包裝用品或品牌設計上，均確立綠色為店舖主色調，反映老店塑造港式風格方面別具用心。



瑞香園仍保留舊日裝橫間隔以「前舖後工場」的方式經營

李玉萍自幼已在店內打滾，但她主要負責幫助包裝及備料等等工作，並沒有正式學習造餅。至2009年，父親李鉅年紀漸長，對於打理店務漸感吃力。有見及此，李玉萍辭去原本工作，再次回到餅家，一邊學習造餅技藝，一邊逐漸協助打理大小店務，並於2012年正式接手瑞香園。與不少老店一樣，造餅這門技藝均是由師父口傳心授，並沒有一本「秘笈」。李玉萍坦言接手後，為了重現昔日停產的唐餅，她要調配不同比例的原材料來還原昔日的口感。研究過程當然並非一帆風順，一些產品始於難以復刻。不過，李玉萍仍成功找回不少唐餅「秘笈」，重現往日出品的味道。



唐餅每日製造，新鮮出爐

瑞香園售賣的唐餅林林總總，包括︰老婆餅、鳳凰卷、蛋卷、加蛋餅、芝麻餅、合桃酥等等。瑞香園往時售賣的唐餅多達20多款，惟現時只餘 10 款出品。當中，老婆餅可為瑞香園的招牌產品。老婆餅的製作工序相當考究，因為麵糰對氣溫與濕度有一定要求；造餅過程講求速度，時間需要拿捏得宜。不只老婆餅每日在店內製作外，雞仔餅、蛋卷及唐餅也是新鮮出爐。由於他們堅持每日製造唐餅，故需根據餅食存貨多寡，從而決定烘焗哪種唐餅，而且每次只會烘焗數盤。一方面是為了確保口感不變，另一方面是為了減少浪費。由於出品以天然原料製造，沒有添加穩定劑。一般而言，瑞香園的唐餅在冬天存放期限為兩周；受本港潮濕天氣影響，夏天存放期限相對較短。



瑞香園售賣的唐餅款式繁多



紙盒印有「新鮮鬆化蛋卷，送禮自用俱佳」及蛋卷圖片，可見其招牌產品的地位

瑞香園現時是仍以家庭式經營。現時李玉萍的妹妹李寶儀會在假期到店幫忙，成為她的副手，一邊為客人介紹產品，一邊在現場製造蛋卷，減輕其姐負擔。第二代傳人坦白表示「（唐餅生意）唔係幾搵到食」，不過仍然樂在其中，繼續承傳上一代的衣缽。

瑞香園餅家 – 鯉魚門

創於：1968年

經營：中式餅家

地址：鯉魚門鯉魚門海傍道41號C地下







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