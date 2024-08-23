上環百年藥行賣中藥材起家！擴展至品牌代理、聯乘護髮湯包！傳承三代︰守業是核心！

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上環自開埠而來便是港島的貿易樞紐，不少南北行在上環林立，主營南北貿易及代理等業務，「南貨」指華南至東南亞一帶的貨品；「北貨」指華北至日韓的產物。其中，文咸西街、文咸東街及永樂街聚集了不少南北行及參茸藥行，至今繁華依舊。協德榮參茸藥行由潘子恩創立，店內收藏了一幅創辦人的照片，是由中藥聯商會於己巳年（1929年）贈送，可見店舖歷史相當悠久。藥行成立多年，期間經歷數次搬遷，現時文咸東街的店舖自1984年起營運，至今已有40年。目前協德榮由第三代潘文正經營，一脈相承。

協德榮位於上環文咸東街，是南北行的集中地。

協德榮創辦人潘子恩先生，圖為中藥聯商會於己巳年（1929年）所贈。

最初，協德榮只經營中藥材生意，他們會購入山草藥，然後自家加工炮製，包攬清洗、加熱、烘乾、切片、磨粉等工序。每種藥材的調製工序及貯藏方式皆有不同，極具學問。客人一般攜帶藥單，來到藥行購藥，今昔如是。60年代，中成藥盛行，協德榮也隨之開始售賣中成藥。隨著生意日漸穩定，協德榮的業務擴展至代理，代理品牌有虎標、喇叭牌及何世昌藥廠（現已停止營運）等等。80年代，他們與香港免稅店合作，為他們供應萬金油，當時萬金油極受日本旅客歡迎，生意源源不絕。

後來協德榮更擴大業務，在免稅店設立專櫃售賣中藥材，至2019年才停止經營專櫃。協德榮曾有駐場中醫師應診，然而該醫生在80年代移民，自此藥行再無聘請駐場醫生。除了上述較傳統的業務，協德榮也與跨行業店舖推出新品牌，2019年，他們與髮型屋Hair Corner合作推出兩款護髮寶湯包，分別為黑豆枸杞湯烏髮湯和核桃製何首烏養髮湯，貼近現代人注重頭髮健康及外觀的需要。潘文正指，他已光顧Hair Corner多年，認為他們有實力保證，故欣然與其合作。作為一間老字號，協德榮業務多元，信譽良好，使他們能在廣大市場中保持競爭力。

協德榮有售高麗參、花旗參、人參、鹿茸等補品。

協德榮經營代理業務，如虎標萬金油。

協德榮現時共有十名員工，大部分都在此工作超過20年。協德榮一直以傳統老店的方式培訓員工，由淺入深，讓員工邊做邊學，熟能生巧。起初，員工會在工場工作，學習辨認各種山草藥類型，並了解處理山草藥的程序。在熟悉藥材的基本概念後，員工方可進入店舖工作，嘗試把藥放入百子櫃，並替客人抓藥，處理店面大小事務。不過，潘文正認為現時的行業環境大有不同，現在的人不似昔日般「聽話」，培訓員工時，要花更多心思解釋每個程序，才能讓人信服。

在二戰後，因政治局勢及社會環境，有許多人從中國內地前來香港謀生，有些藥行的老師傅來港重操故業，到協德榮工作。這批經歷老道的師傅是當時香港藥行潛力股，如藥行剛好聘請這些熟練的員工，就會讓他們直接到店舖工作，無需學師。不過，現在來港的藥行師傅並不多，他們傾向留在中國發展，令藥行開始擔心青黃不接。雖然行業不像昔日般有活力，但幸得一眾老員工支撐，使店舖得以延續。

對於店舖傳承，潘文正抱持順其自然的態度。他自己小時候放學後便在藥行做功課，幫忙打點店舖，作為家中獨子，接手店舖在他心目中是理所當然的事，但下一代的成長環境不同，子女也投身了其他行業。他認為今昔有別，並不可用同一標準要求子女，因此也不會強迫子女以傳統形式接手店舖。對於發展店舖業務，潘文正雖有很多想法，但卻稍感有心無力，擔心傳統想法無法呼應現代的潮流，故現時以守業為核心。

協德榮參茸藥行 – 上環

創於：百年以前，確實年份待考

經營：藥材零售

地址：上環文咸東街60號金閣大廈地下

電話：25456526

營業時間：星期一至五9am – 5:30 pm；星期六9am – 4:30 pm；星期日休息

香港老舖記錄冊

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