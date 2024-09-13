彩虹邨百年李應記鐘錶行見證行業興衰！師徒制傳承修理鐘錶工藝、劃分出驗眼室有段故！二代主理人︰鐘錶業沉寂後再有興旺之時

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坐落於彩虹邨的李應記鐘錶行，單看舖面未必能想像他們曾培育許多鐘錶師傅，貢獻香港的鐘錶工業。香港鐘錶業在1930年代末開始興盛，始於進出口、批發零售、部件維修，其時湧現製造錶帶和錶殼的家庭式工場，但李應記該是在1930年之前已經出現。只要翻查李應記的歷史，便可發現歷史已逾百年。現任老闆李國楠先生的父親，早於1914年以18歲之齡跟師父學藝修理鐘錶，年紀輕輕便於上環荷李活道開設第一間門店，李老闆謙稱當時開店並非難事，「有雙手、開門口，咁就叫開舖㗎啦」。的確，經營鐘錶修理的手藝和準繩才是關鍵。其後隨著李老先生年紀漸長，成家立室，生活遷至九龍，便先後於上海街517號，及亞皆老街615號開設分店，後者亦是現任老闆李國楠先生出生之地。

現時彩虹邨的店鋪，招牌固名「李應記鐘錶行」，從門外卻又能清晰可見「驗眼室」三字，不少邨外的人或許會好奇為何店內又劃分另一邊兼營眼鏡業務。李老闆回憶，落腳彩虹邨後，當時的店務經理建議開拓更多業務，藉以維持生意，老闆當時便隨口而言「做眼鏡囉」，一切或許都是命運的安排。李老闆少年時曾參加聖約翰救傷隊（甚至擁有現已絕版的帽章），當時他獲派到瑪麗醫院實習，因著自身抱感興趣，經常跟著眼科醫生驗眼診症及護理治療，從而吸收相關的視光知識和技術。當時他還未夠20歲，其後自知舊有的經驗未必足夠，便到理工大學自資修讀視光學位，每週兩課的半工讀生活維持大約半年後，正式取得視光師牌照的專業資格。看見店內的裝潢器材都較為古舊，例如驗眼室一角的非電子驗光儀，體形龐大，雖現已不再使用，亦顯露了李應記的年紀。

從李應記所銷售的手錶款式，也可窺探香港成錶工業的演進。手錶的機芯為核心所在，由齒輪和發條等多件機件構成，按其運行動力可分成機械錶、電子跳字和行針石英錶三類。1970 年代以前，以機械腕錶為市場主流，以寶石機芯、配合彈簧發條上錬去推動秒分時針，整個價值落在機芯的設計和打磨工藝、錶殼用料手工等，看指針於錶盤滑過也是美感體驗。到70年代中本地錶廠得乘美日的中電子機芯技術風行，大量投入電子錶的生產及出口。惜隨後傅統大出現生過剩，導致割價競爭，電子錶在十年內產量大減，繼而石英機芯則成為潮流。石英腕錶由電池驅動高頻率振蕩器，在電芯健康的情況下，顯示年度誤差少於一分鐘的時間，其防水功能及精確使之成為市面上的主流。

李應記現時亦以售賣石英款錶為主，包括傳統瑞士牌子山度士（Sandoz）和樂都（OCTO）、生產多款電子產品的日本公司卡西歐（Casio）、及推出世上第一款石英錶的精工（SEIKO）等等品牌的錶款。 較深刻的是李老闆分享，曾拒耆齡客人買機械錶，原因是察覺到老人本身的行動較緩慢，力有所限，惜機械錶的運作很大程度依賴配戴者的手部活動，驅動機芯上錬；相反石英錶較先進準確，更切合為客人所用。 因此，倘使用者徑自選購實情並不適合自己使用的產品， 李老闆會以自身經驗去提供意見，供讓客人參考，而不會為了手錶生意，只追求售出價位較高的產品。

李老闆的專業亦體現於他對鐘錶維修的態度。李應記店內工具繁多，反映過去除了成錶零售，也兼營鐘錶修理。當遇上未能尋找相應的零件可更換的情況時，李應記的師傅再細微的零件都會儘量用手重造出一模一樣的，以穩定手勢、把零件複製、再拼合裝上成錶，是為工藝所在，也因此有師徒制度，後輩向前輩學習箇中技巧。

隨著時代變遷，人工成本開始昂貴、收入與成本不成比例、少了學徒入行使得難以聘請新的員工，這一切的客觀條件令行業難以承繼。世界的科技發展日新月異，以前看時間就只會看手錶，現在手機的時鐘顯示功能足可代替鐘錶，這也是一個重要因素令傳統鐘錶業慢慢沒落。當有更準確和更廉價的選擇可以媲美和代替，誰還會購買鐘錶、誰手錶壞了還會花費不少金錢去進行修理。話雖如此，李老闆對行業的未來始終樂觀，他覺得一切只是興旺與沉寂的循環，「世界不會永遠平穩，沉寂之後鐘錶業都會有其再次興旺的時候，因為它會隨時間進步和轉化，從以前石英為主流的轉變為另外一種鐘錶成為主流，然後繼續生存。」

李應記鐘錶行

創於：1914年

經營：鐘錶行

地址：彩虹邨綠柳路8號 彩虹邨金碧樓14號

貨品：鐘錶及維修服務







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