逾70載涼茶老店：三不賣，獨沽一味野葛菜水，歷經遷址後配方經年不變！

加入最愛專欄 收藏文章

涼茶舖三不賣開業至今七十多年，一直獨沽一味野葛菜水，秉承「材料不足不賣、火路不夠不賣、出品不乾淨不賣」三項原則，確保出品具備清熱、潤肺、下火及化痰等等功效。

創辦人余老先生早年獲一名廣州友人親授野葛菜水秘方，戰後來港謀生創立三不賣。店址初年位於灣仔道口，毗鄰和玉臘味家。由於店舖地方有限，野葛菜水先在天樂里寓所製作，火喉足夠之後以桶盛載親自運到店內。港人本有飲用涼茶習慣，店舖生意不俗，糊口不成問題，余老太太同時替人熨衫幫補家計，總算能夠養大七名子女。早年報章記者小麥訪問余老太太，特寫內文提及三不賣的經營傳承，「余老先生的子女都長大成人了，他把多年的心血結晶交給老妻和子女打理，然後回鄉享清福。余（老太）太近幾年亦把打理店舖的事交給子女，實行退休。」余老太太退休之時，店址已搬至茂蘿街，當時店名為「人人知三不賣」，遷至莊士敦道現址之後簡化為「三不賣」。

不止經營地點經歷改變，營運細節一樣出現變化。早期野葛菜水採用精炭文火煲煮，此法沿用多年，直至搬到現址才用煤氣。涼茶製作改用煤氣確實有助生產，不過日常需要大量野葛菜水應客，煲煮工具體積必然較大，涼茶製作仍舊需花十個小時。至於材料數目維持六種不變，即是：野葛菜、羅漢果、龍利葉、蜜棗、果皮及雞骨草，只是不再加入生魚。飲用器具方面，往時堂飲用碗，外賣用玻璃樽，不過後者較重而且易碎，處理並不方便，故此廿年多前改用膠樽。

現時舖位坐落莊士敦道，與陳湘記書局（1949年）、利工民（1923年）及豪華㗎啡茶廳（1952年）等等老店為鄰。營運模式今昔如一，舖內仍舊不設座位，大家其實早已習以為常，熟客甚至不用店員開口，就已主動表示要「一碗」還是「一支」，一碗者意指堂飲，一支者即是外賣。不論堂飲還是外賣，加鹽與否，悉隨尊便。有人喜歡葛菜水加鹽後的味道，有人認為加鹽能增強殺菌效果，反正涼茶效果不受影響。雖然歷經遷址後，內部裝修早與開業大相逕庭，不過牆架依舊可見一排六個玻璃罐，各自裝載一種涼茶材料，以示配方經年不變。灣仔總店之外，三不賣設有旺角分店，由余氏第三代經營打理，同樣現舖煲煮野葛菜水，目前暫無計劃於新界開店。顧客方面，今時今日「寡佬茶」不是只有寡佬飲用，家庭主婦、白領儷人、年輕情侶及退休人士等等均有惠顧。

遇上喉嚨稍有不適，及早飲用三不賣葛菜水，總能停止狀況惡化，所以老店從來不乏回頭客，涼茶功效的確毋庸置疑。經歷多番變遷，老號仍是獨沽一味，心無旁騖炮製野葛菜水，所謂工匠精神，大抵如此。

三不賣 - 灣仔

創於：1948年

經營：凉茶店

地址：灣仔莊士敦道226號

出品：野葛菜水







【與拍賣官看藝術】畢加索的市場潛能有多強？亞洲收藏家如何從新角度鑑賞？► 即睇