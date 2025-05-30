冠南華老字號裙褂品牌｜應對挑戰引入婚紗業務開創新局

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冠南華早於1946年於內地創辦，當時以「雜架攤」形式經營，售賣蚊帳、床單、床罩及棉胎等雜品，並不以婚嫁為主。1950年代開始，內地推行「公私合營」政策，冠南華為保障私人財產而來港，1964年於灣仔設店，再逐漸將裙褂和雜品生意擴充到油麻地上海街。1960、70年代香港盛行裙褂，當時冠南華以「轟炸式」收音機廣告作宣傳，成為出名的裙褂舖頭。

林卓怡於1990年代尾接手店舖， 初期可說面對內外的挑戰。除了裙褂生意受到西式婚紗的競爭外，1997年香港股市大跌、經濟蕭條，曾經興旺的上海街店舖相繼結業，冠南華原本外租的油麻地地舖也未能租出，於是自行接手，漸漸由一間舖擴充為三間舖。另外，於佐敦開幕、售賣棉胎被褥等家品的永安百貨也對冠南華造成直接競爭。對內方面，接手初期舖頭內以工作多年的男性老夥計為主，傳統觀念令他們對年輕又是女性的林卓怡產生對抗心理。

林卓怡決心逐步進行改革。首先店舖減少售賣相對大型的貨品，例如棉被、床褥等，一來節省儲存空間，二來亦避免了與百貨公司的競爭。另一方面於2008年增設西式緍紗服務，並花數年時間慢慢摸索學習，逐步引入西班牙、意大利及德國等歐洲著名品牌，實行中西式婚禮服飾並行。

中式裙褂一直都是冠南華的招牌，冠南華裙褂選用較挺身的日本進口緞布，金銀繡線則由法國進口，富有光澤及不易變色，蘇州師傅的刺繡栩栩如生。一件裙褂基本上由十一幅布組成，繡好的裙褂組件來到冠南華時會由師傅在店內組裝：上身前兩幅後兩幅、左右手各一、衣領一幅、裙擺前兩幅後兩幅，一共十一件組件。另可加釘一對子孫帶，代表子女成群。從前的裙褂剪裁較闊，現在跟隨女士身型改得較纖瘦。冠南華師傅會根據客人的身型和要求去修改，務求穿在身上顯得自然稱身。

到了現在，冠南華除了歷史悠久的裙褂馳名外，西式婚紗也比以前多人認識，中西式的業務大概各佔一半。上下兩層、面積較大的油麻地店由林卓怡主理，灣仔店則由林卓怡弟弟負責打理。回想起來，當時引入婚紗業務是正確的選擇，可做到中西式生意互補，令冠南華更有彈性去適應市場的變化。

附錄：褂裙小知識

裙褂六大種類主要按刺繡在緞布上的密度而定，刺繡最多的是褂皇（手繡100%金銀線於緞布上，完全沒有見到紅色衣身，行內稱「密地」），隨後的是褂后、五福、疏金紅/小五福，另外還有潮褂和珠片褂。裙褂上的圖案有不同寓意，例如龍鳳代表龍鳳呈祥，雲代表長雲瑞氣或紫氣東來。部分客人因宗教原因不會穿著龍鳳褂，會選用孔雀圖案。其餘常見的圖案有還包括代表花開富貴的花、代表五福臨門的五隻福鼠等等。

冠南華 - 油麻地

創於：1946年

經營：裙褂、婚紗、禮服

地址：九龍彌敦道383號平安大樓16號地下及一樓







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