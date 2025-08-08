利昌鹹料雜貨：八十八載風雨堅守的家常味道與香港海外客源

加入最愛專欄 收藏文章

利昌鹹料雜貨（下稱「利昌」）創立於1937年，最初由一對夫婦經營，主要做鹹魚批發，鹹料僅佔小部分。1960年代，政府立法限制天台曬鹹魚，利昌順勢轉型，專注於鹹料與雜貨批發。鹹料泛指醃製食品，如梅菜、榨菜等配菜，以及豆豉、腐乳等調味料。創辦人夫婦後來將店舖交給女兒和女婿（潘氏）管理。

1999年，周日新從內地來港，第一份工作就是在利昌當夥計，並跟隨潘生、潘太學習經營。潘氏對周日新甚是賞識，知道自己子女無意繼承時，便培養周日新為下一代繼承人。

2016年，周日新接手利昌，成為新店主。利昌歷經88年，從最初的地攤，先後搬遷至德輔道中158號、164號，最終在2011年落腳現址。

利昌的貨品多於合作多年的供應商採購，有些甚至已維持兩至三代交情，彼此熟絡、相互信任。當中最具代表性的，便是惠州梅菜，乃由利昌從惠州一家工廠獨家批發。惠州梅菜，又稱「惠州貢菜」，特於秋收後的水稻田種植，能夠吸收水稻餘留的養分。惠州梅菜於秋收播種，開春收成，再經天然的醃製、生曬而成，一年只有一造。這種菜與一般梅菜的原材料芥菜、菜心不同，色澤更加金黃，香氣更加濃郁，且性質溫和，不至寒涼，更加健康。

周日新對店內每樣貨品如數家珍：例如羅定豆豉質地柔軟，輕捏即滲出豆油，香味撲鼻；順德牛乳奶香濃郁，鹹鮮適口，是佐粥佳品；還有新會陳皮、增城欖角、廣西枝竹、台灣竹荀等，小小貨倉猶如寶庫，每件貨品都是歷代經營者與周日新精挑細選的結晶。近年，利昌租下隔壁舖位擴充貨倉，存放超過2,000種貨品，單是梅菜就有20多種。周日新堅持親自試用每樣貨品，確認品質上乘才會上架銷售，這種嚴謹態度使利昌客源遍佈港九新界，更遠至美、加、日本等地。

訪問正值端午節後，貨倉尚有兩三捆粽葉，周日新兒子Kelvin言，端午前夕粽葉存量多達一整貨櫃，主要批發給港九新界的餐廳和食品廠。除端午節外，農曆新年亦是利昌的旺季。每逢新年前夕，店內都會堆滿瓜子、糖冬瓜等傳統賀年食品。周日新回憶，年關時顧客絡繹不絕，曾有四層人龍圍繞店鋪等候採購。

多年來，利昌與不少顧客建立了深厚的感情。老闆與夥計真誠對待客人，周太會把親手製作的小食與客人分享，客人在光顧時也會購買西餅、水果前來探望，彼此的關係更似認識多年的好朋友。訪問短短兩小時內，利昌的顧客絡繹不絕。由於店面較狹窄，無以擺放所有貨品，許多熟客則會主動詢問有否某樣貨品售賣，老闆也會即時如變魔法般從貨倉取出貨品，細細介紹。

西環是老舖林立的舊區，各老舖之間的關係融洽，互利互助。他們會彼此取貨在舖中售賣，也會合租貨車，一同把貨品送往外區，以節省營運成本。當一些區外甚至海外顧客在附近尋找某種貨品時，各老闆更會為他們引路。周日新分享道，在訪問的前一日有一位山東遊客，遍尋全區尋找鹹柑桔，最後在一家老舖的夥計指引下找到了利昌，購買了九十粒鹹柑桔回鄉送給家人、朋友。

此外，利昌夥計與老闆之間的感情也十分深厚。目前利昌有6位員工，他們大多是從潘氏年代已加入利昌，流失率極低。時至今日，周太仍堅持每日親自下廚，為夥計準備午膳。他們早已超越了只談利益的僱傭關係，更像是彼此扶持的家人。

利昌歷經風雨八十八載，始終秉持傳統經營之道。至今仍保留著竹籮收現金、手寫帳簿記帳的老派作風。牆上那塊略帶些斑駁的招牌默默見證著西營盤的滄桑變幻，而店內那份獨特的人情溫度，卻從未隨歲月流逝，依然溫暖如初。

利昌鹹料雜貨

創於：1937

經營：鹹料雜貨

地址： 西營盤東邊街30號

撰文：Mia

攝影：Easy

訪問日期：2025年6月21日







送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好