傳統零食店新美廉經營50載光榮結業，由零食批發到零售經歷巿場高低的變遷

新美廉植根元朗33年，但店舖有50年歷史。1975年，林先生在葵涌石蔭邨創辦新美廉，並與他的妻子及舅子余先生共同經營，主要批發零食給士多。直至90年代，零食批發直銷在各區盛行，但在元朗尚未普及，於是林先生決定在元朗開拓新業務。余先生年幼時在元朗上學，故認識不少元朗街坊，他經友人介紹，輾轉在元朗壽富街開分店舖。由於石蔭邨亦在90年代重建，因此在石蔭邨店舖結業後，主力經營元朗店舖。元朗店開業至終，由余先生、林先生的子女、林太和一名夥計合作經營。新美廉的出現為元朗社區帶來新景象，招徠不少客人。

新美廉的經營隨時代的洪流不斷轉變，招牌寫上「食品批發公司」，表明他們最初的業務。石蔭邨時期，他們主力經營批發，當時零食種類單一，薯片、糖果款式不多，故能批發特定商品。後來批發業務逐漸調整至零售，並轉向多元化路線。零食業務方面，國際物流比昔日蓬勃，加上不少公司在中國設廠以拓展業務及減低成本，零食市場因而變得複雜，不但款式增加，本地與國際零食的價格差距也收窄了。社會發展方面，港人的生活水平持續提升，余先生以傭工為例，昔日由於薪水微薄只會買平價貨，但現在他們也會購買外來的日本貨。轉變最大的是元朗、天水圍一帶的屋邨商場，自二千年代起陸續被領展收購，屋邨的士多和辦館都因而結業，新美廉因此失去一批固定的批發客源。在這大環境下，小店難與代理商競爭，況且批發涉及更多物流成本，包括貨車、司機、送貨員及業務員等等，新美廉不得不轉型。

新美廉明瞭自身優勢，他們在零食業打滾多年，且植根元朗數十載，一直與各界保持緊密聯繫。除了新式的零食代理商，他們從開業至今都與傳統商戶合作，售賣不常見的傳統零食，如蛋花酥、生仁糕、花生酥等，傳統商戶一般較低調，不為新式店舖所知，而且新式店舖一般以貨到付款形式交易，傳統商戶未必能夠配合，新美廉就正好可以填補空間批發傳統零食。在社區方面，新美廉是人們的連結點，街坊與員工關係良好，學校及機構會在節日及活動時向他們訂購零食，即使所售的新式零食款式在新式代理也比比皆是，人們也卻寧可光顧他們，既是習慣，又是情懷。

經營五十載，余先生坦言面對的風風雨雨卻不足為外人道，有生意時做得辛苦，無生意時又會擔心惆悵。他們經歷了多個周期性的起落，2003年沙士那數個月是最悲觀的，經濟陷入衰退，人人都不知道何時才會恢復正常，新美廉的生意下跌五至六成，甚至需向業主請求減租，共度時艱。後來政府大力推動自由行政策，使得中國旅客前來消費，元朗鄰近邊境，生意也有所受惠。2019年的新冠疫情又是另一次重挫，疫情後晚間人流比以前少令生意下跌。雖然元朗在數十年間有大量基建發展，人口持續增長，但網購盛行，加上人們傾向到外國旅遊和消費，影響了傳統實體店的收益。

每當老舖結業，對社區固然是種損失，外界甚至多揣測結業是業主加租逼遷的後果，但對他們一家卻不然。對於結業，余先生心態相當豁達，他坦言新美廉是「美好的開始，完美的結束」。他和姐姐已年邁，大半生奉獻給新美廉，期待改變現有的生活安享晚年；而下一代亦希望跳出舒適圈，探索家業以外的出路；至於夥計自元朗開業以來一路相隨，貢獻良多，現在也功成身退，享受人生。新美廉與業主合作多年，一直保持良好關係，如今租約已滿，業主甚至乎提出減租，希望他們繼續經營。

面對老舖結業，作為社區的一員定必感到不捨，不想舊事物消逝成為回憶。但每次與店東聊天後，都會對結業帶來新見解，只要店東接受，「光榮結業」何嘗不是一種無憾？與其追憶回首，不如多逛街道，發掘及光顧現有傳統小店。

訪問日期：2025年4月26日

新美廉 – 元朗（已結業）

創於：1975年

經營：零食

地址：元朗壽富街71號元發樓地下5號舖



