李熊記見證中藥業興衰：名貴藥材博物館般，學生增廣見識的寶庫

「藥之神之助，仁者在李熊」，諾貝爾文學獎得主莫言曾受眼疾所困，幸得李熊記創辦人李震熊贈藥治病，特意題字答謝，這墨寶現在仍高掛在辦公室的當眼處，印證其江湖地位。李熊記逾半世紀以來專營名貴幼藥，不但見證和身處中藥業由盛轉衰，衰轉盛的轉變，也是傳授藥材知識予中醫學生的特別場所。

李震熊為廣東新會人，太祖父輩皆是經營南北貨貿易。1940年代李震熊因內地戰亂南來香港避難，投靠同鄉李姓兄弟。後來太平洋戰事結束，李氏曾經短暫回流內地，奈何國共內戰隨之爆發，便決定來港落地生根，先由中藥蔘茸的學徒做起，慢慢晉升為買手。

1950年代末，李震熊在廿歲出頭之年選擇創業，先以無限公司的形式經營藥業，後於1970年代轉為有限公司。李熊記成立之初，以買賣批發為主，專營貴價藥材，舖址坐落近皇后街電車路某唐樓上，後因業務擴展，搬至皇后街舊舖，當時店方有為員工提供伙食住宿。1991年皇后街市一帶重建，再搬到現址皇后大道西。

1960年代香港經濟起飛，中藥蔘茸行業迎來黃金時代。那時西藥尚未完全流行，香港人對中藥的需求可分兩大市場，一是普通家庭，另一是南下走難的富有階層和本地經濟新貴，有病時吃藥，無病時養生。由於李熊記主營貴價藥材，其時為客在產地直接搜羅稀有藥材，如箭豬棗、龍涎香、猴棗散和燕窩等，亦有供貨予余仁生、位元堂等主要零售集團，並在行內立起名聲。

除了「七三股災」時期，1970年代綜觀仍是「魚翅撈飯」的榮景。財富效應溢出，港人對名貴藥材的需求有增無減，諸如新鴻基証券的高層和恒生銀行的大班，也是李熊記的顧客。然而供應層面上，中國改革開放後，中藥蔘茸行業卻迎來低迷的痛陣期。

十年河東、十年河西，市場自由化後，以往中藥材受國營機構嚴格控制供應，價格相對穩定，然而大量個體戶因發覺種米種菜種糧食，利錢不及藥材豐厚，便一窩蜂轉營，導致價格暴跌，那時有人參比菜乾便宜的奇怪現象。香港是被內地行業鬥價輻射的首站，間接形成行業重組，既有人止蝕退場，亦有分散投資，李熊記則屬後者。

在行業調整時期，李熊記選擇開拓貴價海味市場，當時其他海味店主要售賣日本鮑為主，惟第二代主理人李國士因機緣巧合下，發覺南非鮑魚的市場潛力，便開始越洋引進，同時南非處於後種族隔離時代，不少白人撤退，讓渡資產，經濟重整，李國士則乘勢投資漁業配額權和企業，並於後來開展養殖溏心鮑魚，亦獲獎項以表對食材突破的貢獻。李熊記部分生意上的事蹟更成電視劇《溏心風暴》的靈感來源。到2000年左右，中藥開始規範化，配藥煮藥更為方便，而且大眾重新認可中藥的好處，長達廿年的行業低潮終見曙光。

老先生除了在參茸界輩分甚高，獲邀為國家產品質量監督檢驗中心的成員。李熊記同是貴價藥材的小型博物館，每年供本港的中醫院學生到場參觀，分享知識。店內藏有的珍稀藥材不少，有如清熱解毒，平肝明目的熊膽、罕有的抹香鯨分泌物「龍涎香」和馬寶石等。由於1970年左右香港政府開始管制瀕危野生動植物，其進出口一般已被全面禁止，原本擁有存貨的商家則須申領准許證，貼上封條，接受巡查，才能保有存貨和展示，但對中醫學生來說則是目睹名貴藥材的大好機會。

「誠信乃天下，美譽遍寰中」，李熊記獲莫言親筆題字稱頌，乃是信任之表現 。然而誠信非一天建立，而是久經時間洗禮，眾人口碑沉澱下來的結論，其重量非一塊牌匾能完全反映 。

訪問日期：2025年6月7日

李熊記 - 上環

創於：1950年代

經營：幼藥蔘茸批發

地址：上環皇后大道西17號地舖







