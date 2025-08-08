高溫蒸氣熨燙消毒新體驗：LAURASTAR IZZI PLUS 打造健康家居

加入最愛專欄 收藏文章

疫情過後，家居清潔成為每天不可或缺的「必修課」。外出回家，難免將細菌或病毒帶入門口，傳統清潔方法總令人覺得不夠徹底？來自瑞LAURASTAR的 IZZI PLUS 蒸氣消毒掛熨機，集熨燙與高溫消毒於一身，讓你輕鬆為家中每個角落打造潔淨又健康的環境，省時又省心！

▍強效乾蒸氣，5秒殺菌除蟎

IZZI PLUS採用LAURASTAR獨家DMS（Dry Microfine Steam）微細乾蒸氣技術，僅需約3分鐘即可加熱至攝氏153度，並以超過104公里/小時的速度噴出強力乾蒸氣。高溫乾蒸氣能在短短5秒內，滲透纖維核心，消滅99.9%新冠病毒、細菌、真菌，以及100%的床蝨、塵蟎、臭蟲等有害物質，同時有效除味！經日本、瑞士及美國獨立實驗室測試，IZZI PLUS消毒效果顯著，更獲英國過敏標籤認證，能消除超過97%的貓過敏原，為過敏症患者、有小朋友同毛孩的家庭提供超安心保護！

當中亮點，IZZI PLUS完全沒有任何化學成分，僅靠天然高溫蒸氣即可達到消毒效果，既安全又環保，特別適合追求健康生活方式的家庭。由床墊、枕頭、窗簾、嬰兒車、玩具，甚至廚房檯面，IZZI PLUS都可以輕鬆應對。

▍一機多用，熨燙消毒兩不誤

IZZI PLUS不僅可以消毒，更可以化身熨斗！特別配備獨特橢圓形鋁質熨斗底板，結合織品及非織品保護底板，無論是衣物除皺還是家具消毒，都能一機搞掂。不用3分鐘即可掛熨裇衫，10分鐘即可完成雙人床墊深度消毒，高效又省時。其1.1公升大容量水箱，搭配防水垢過濾器，無需使用蒸餾水即可持續熨燙多件衣服或清潔多個房間，操作簡單方便。

更貼心的是，IZZI PLUS附帶專用四輪掛架，配備可調節高度的掛鉤，讓移動與掛熨更加輕鬆便捷。無論隨時隨地也能隨心所熨，非常方便又安全。

▍產品資訊與價格

IZZI PLUS蒸氣消毒掛熨機及專用四輪掛架：建議零售價 HK$13,960

（香港貿發局家電‧家居‧博覽 場內優惠 HK$8,880）

香港貿發局家電‧家居‧博覽

2025年8月14日 (星期四) - 2025年8月18日 (星期一)







