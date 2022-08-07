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從小到大，你一定聽過很多鬼故事。那些故事都有漫長的鋪墊，在最後關頭才露出恐怖的真面目。下面這23個鬼故事卻不同，它們短小精悍，有些只有一兩句話，但恐怖效果卻比那些長長的鬼故事好得多。做好準備，一起進入黑暗的世界吧。







1. 我給兒子蓋上被單哄他睡覺，他對我說：「爸爸，我的床下有怪物，你檢查一下。」我以為他在開玩笑，於是低頭檢查，但我看到了另外一個他。他躲在床下，低聲對我說：「爸爸，有人在我床上。」









2. 我女兒半夜不停尖叫哭泣，過後我來到她的墳墓前，勸她停下，但她卻不聽話。







3. 累了一天後我下班回家，看到女友抱著孩子在等我。我不知道看到已經去世的女友抱著死去的孩子比較恐怖，還是有人闖進我家將她們擺在家裡更恐怖。







4. 我最後看到的東西是床頭的鬧鐘，時間停在12:07，然後她就將腐爛的指甲刺進了我的胸膛，還用另一隻手摀住我的嘴，不讓我尖叫出聲。這時我突然坐了起來，發現只是個噩夢。正當我鬆口氣時，我看到了床頭的鬧鐘，現在是12:06，然後我聽到衣櫥門被打開的聲音。







5. 醫生告訴病人，截肢後可能會感受到幻肢。但沒人在旁邊時，他卻感受到冰冷的手指撫過自己的幻肢。







6. 你聽到媽媽在廚房叫你，準備下樓時卻聽到衣櫥中有人小聲說：「不要下去，寶貝，我也聽到了。」









7. 她就坐在我的櫃子上，有著一雙毫無情緒的眼睛，穿著美麗的粉色小洋裝。真是可惜，為什麼她一出生就死了呢？







8. 你醒了，但她沒有。







9. 不要害怕怪獸，主動去找它們吧。你可以左看右看，還可以找找床下和衣櫥，但不要向上看，牠很討厭被看到。







10. 有張詭異的笑臉在漆黑的窗外盯著我看，我住在14樓。











11. 我一個人在這棟大房子中住了好多年了。剛才我突然發現，我關門的次數比打開門的次數多一次。







12. 我一起床就聽到敲打玻璃的聲音。剛開始我以為有人在窗戶外，後來才發現聲音是從鏡子裡傳來的。











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