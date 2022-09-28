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兩個人因為彼此相愛而在一起，那在感情中你是屬於被動接收型，還是專一忘我型呢？來做個愛情心理測驗吧，它可以讓你的戀愛模式暴露在陽光底下，使得你更瞭解自己在愛情裡的另一個自我。



1、清晨醒來時，心情通常都很愉快嗎？

是→接第2題

否→接第3題



2、常會不大腦思考便直言不諱？

是→接第4題

否→接第5題



3、喜歡騎馬、網球等運動嗎？

是→接第6題

否→接第7題



4、慌張時會有迷糊的舉動？

是→接第8題

否→接第9題



5、如果結婚遭到家人反對，有勇氣與男友同居？

是→接第10題

否→接第11題





6、在必要的情況之下，會連喝咖啡的錢也一併省下來？

是→接第9題

否→接第10題



7、即使自己的意見遭人反對，還是會堅持己見？

是→接第11題

否→接第12題



8、購買衣服時不會失去主張？

是→接第13題

否→接第14題



9、會做菜給自己的男友吃？

是→接第13題

否→接第15題



10、對娘娘腔的男性很討厭？

是→接第15題

否→接第16題



11、非常介意適婚年齡？

是→接第17題

否→接第18題



12、即使是男友也不喜歡讓他進自己的閨房？

是→接第18題

否→接第19題



13、團體旅行中常會被派為服務的任務？

是→接第20題

否→接第21題



14、會取笑朋友的戀愛方式？

是→接第21題

否→接第22題



15、即使在別人面前失敗，事後也不會在意？

是→接第22題

否→接第23題



16、常會把別人的笑話信以為真，而遭到對方訕笑？

是→接第24題

否→接第25題



17、對出席朋友的婚禮不是很有勁？

是→接第23題

否→接第24題



18、無法忍受房間淩亂？

是→接第25題

否→接第26題



19、為了想見男友一面，會悄悄地在男友常出現的地方守候？

是→接第27題

否→接第26題



20、和每個人都能立刻熱絡起來？

是→A型

否→接第28題



21、對於細密的工作很不擅長？

是→接第28題

否→接第29題



22、和大夥在一起時，自己會變得很多話？

是→B型

否→接第30題



23、會一輩子都從事具生活意義的工作？

是→接第29題

否→接第30題



24、做任何事都不喜歡告訴別人？

是→接第31題

否→D型



25、不擅于向人撒嬌？

是→接第30題

否→接第31題



26、男友太多，處理上很棘手？

是→接第32題

否→F型



27、看悲劇時會感動流下眼淚？

是→接第32題

否→E型



28、說謊時，容易被拆穿？

是→A型

否→B型



29、面臨危機逼近時，會全力一搏？

是→B型

否→C型



30、認為和社會名人要士交往很榮耀？

是→C型

否→D型



31、感情很容易受傷？

是→D型

否→E型



32、海外旅遊時，對服裝方面很考究、用心？

是→E型

否→F型



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