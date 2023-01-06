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一、別人的臉是七分天注定，三分靠打扮，你的臉是一分天注定，九分靠濾鏡。

二、媽媽說過，不要早戀，你現在談的，以後都是別人的老公，我一聽，哎喲，別人的老公，想想就刺激。

三、能夠從數十億的兄弟姐妹中脫穎而出，那隻能說明你真的是最傻的一個，他們都知道活在人世間是不容易的。

四、和老婆吵架了，事後很後悔不該不讓著她，想送她一個項鍊哄哄她，可是又不知道買多長的。於是，晚上趁老婆熟睡的時候偷偷拿繩子在她脖子上量，結果，她醒了。

五、什麼叫萬死不辭？大概就是每天被氣死一萬次，但仍然不辭職。

六、以前認為窮不過三代的意思是，窮到三代以後就不會再窮了，長大後才知道窮到第三代已經窮的連媳婦都娶不到了，也就沒有第四代了。

七、以後呀，我們要是有幸在一起了，我們家務活一定要分工明確，你收拾屋子，我收拾你。

八、其實世界上最不忠心的就是錢，說好的一起出門，但它最後卻不跟我一起回來，真是枉費我掏心掏費的對它！

九、高三去銀行辦卡，櫃檯給我一張單子，我填的證件類型是：長方形。

十、一般長得好看的妹子撒個嬌就能搞定的事，我都得靠威脅。

十一、現在銀行卡我連密碼都不想設置了，用六位數字去保護兩位數的存款，想想都心累。

十二、是媳婦重要還是遊戲重要？當然是媳婦重要，所以我只敢打遊戲，不敢打媳婦。

十三、別再抱怨你在十四億人中找不到一個對的人了，考試時你選擇題四個選項都找不到一個對的。

十四、命裡有時終須瘦，命裡無時胖成球，今朝有酒今朝醉，明日更肥明日憂。

十五、如果，你在平安夜沒收到蘋果，聖誕節沒收到禮物，請不要傷心也不要難過，接下來還有元旦，還有春節，還有情人節，慢慢的你就會習慣了。







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