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近日有1名爸爸因為想不出小二孩子的數學題目，於是發文向網友們求助。許多熱心人士在看完題目後，紛紛給出解答方式，並直言這道題目雖可以透過「聯立方程式」來算出正確答案，但實際上只要簡單的減法即可得到正解。不過，不少人在算出答案後竟紛紛驚嘆。



原PO在臉書社團「爆廢公社」分享了一道小二數學題目，並感嘆「想不出來」。從原PO曬出的截圖可以得知，這道題目的內容為：



「一瓶果汁連瓶子共重1640公克，喝掉一半以後，還剩下990公克，這個瓶子共重幾公克」？





貼文一出，不少人用代數來解題，「X+Y=1640，X+1/2Y=990，解聯立」，但因為這道是小學三年級的題目，還沒教到代數算式。對此，有網友成功用了簡易的加減算法解答，算式是先用1640-990=650（喝掉的果汁重量，也是果汁一半重量），再以650x2=1300（兩個一半的果汁相乘，就是果汁原本重量），最後拿1640（果汁和瓶總重量）-1300（僅果汁重量）就會得出340（空瓶子重量）。



有趣的是，當答案出爐後，不少人看到340克空瓶子馬上驚嘆，「什麼樣的果汁需要用的那麼重的瓶子裝啊？340公克的玻璃瓶嗎」、「容量標示不明，應依法開罰」、「先別管算數了，哪家的瓶子重0.34公斤，是沒吃過投訴是不是」、「喝不完就不要買這麼大罐的」、「把果汁都喝完再拿去稱重就不用算了」、「飲料比較好算，不像餅乾偷工減料，還要扣除裡面的空氣和過度包裝」、「承上題：請問這一瓶果汁多少錢？」。





(資料來源：news.tvbs.com.tw)



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