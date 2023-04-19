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你的幸運色是什麼顏色？據說日常身上擁有幸運色小物或服裝，能為自己帶來更多好運，這回帶來生命靈數1-9號人「幸運色」解析，透過分析讓你更深入了解自己的運勢等更多面向，像1號人是紅色、5號人是藍色，這號人金色會幫助發財，快來看看你和身邊的人是屬於什麼顏色吧！





生命靈數怎麼算：



將你出生的西元年、月、日，全部數字加總即為你的生命靈數，如果得出的是二位數，將這兩數相加，直到成為個位數，那就是你的生命靈數，不過其實也有兩種算法、都是一樣的，可以往下看範例：



生命靈數範例：



假設你是2022年10月01日出生，那麼生命靈數就是2+0+2+2+1+0+0+1=8，他的生命靈數就是8號，另一種算法則是不拆成單數，直接加總，以2022年10月01日為例，就2022+10+01=2033再得出個位數2+3+3=8，生命靈數也是8號。









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