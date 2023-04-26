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大家平常會觀察你身邊的朋友習慣的坐姿是什麼嗎？其實「怎麼坐」可是暗藏玄機呦，只要懂得其中的玄機能讓你3秒鐘就看透一個人啊，快來看看到底該怎麼看吧～根據pightside的報導，一般人的「坐姿」可以歸類成以下10種，其實只要你觀察每個人的坐姿都會發現他們有一個很習慣的坐姿，而這其實就是在透露出他內心的真實性格喔！





坐得很正





這表示這個人的意志堅強同時也很有自信，很少會後悔甚至質疑自己的行為和決定。不過這種人也比較傾向想掌控一切，但在溝通方面，他又是一個親友甚至同事們都會忍不住想依靠的對象，因為他總是會在艱難的時候，向大家提供支持和有用的協助！









喜歡靠著椅背坐





這種人通常是對於事務十分敏感和有同情心的人，會非常在意別人的感受。這也讓他在做決定時總是非常的小心翼翼，每次做出選擇前，一定會花蠻長一段時間在觀察情況上，也會很理性地去分析其中的利弊，是做事小心謹慎的人！









不喜歡坐滿整個椅面，會偏向前坐





這樣的人對很多事情都容易有好奇心並產生興趣、不過也很容易得意忘形。但也因為他對任何事情都充滿好奇，因此很容易跟其他人變熟。這種人蠻適合當業務的，因為他能適時地去迎合對方、並有技巧地稱贊他人，用不著痕跡的談話就能讓對方對他的好感度提升～









坐下時，雙腳會並攏





這種人一開始會讓人覺得很冷漠，不過慢慢認識後就會發現其實這種人只是慢熱，本質上是很善良、和藹可的。不過，面對一些認真的問題時他們會表達得十分直接。另外，這種人心思很細膩，而他們也喜歡一切都能按照計劃進行，不喜歡意外！







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