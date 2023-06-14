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感性的人擁有細膩的內心，但很容易因為被情感所困，而理性的人理智又聰慧，但容易缺少用溫柔感情的態度處理事情，讓人覺得像是機器人般冷血無情。你覺得自己性格中是感性比較多、還是理性比較多呢？一起透過超神準心理測驗探索一下吧！



1、學生時期，你會暗自和朋友比誰長得好看或誰的成績更好嗎？



是的—跳到第2題



不是—跳到第3題



偶爾—跳到第4題



2、對於一些不想做的事情，你會找借口避開嗎？



是的—跳到第3題



還是會做—跳到第4題



會說明不想做的理由—跳到第5題



3、你從小到大經常被親戚誇讚嗎？



是的—跳到第4題



都不誇—跳到第5題



小時候誇，長大後就不太誇—跳到第6題



4、如果喜歡一個人，你會想要知道關於他的一切嗎？



是的—跳到第5題



不是—跳到第6題



看情況—跳到第7題



5、即使不公平的事情發生在別人身上，你也會很生氣？



是的—跳到第6題



麻木—跳到第7題



看情況—跳到第8題



6、下面三個詞語，你最喜歡哪一個？



純真—跳到第7題



純凈—跳到第8題



純潔—結果A



7、你比較喜歡看下面哪一類小說？



科幻—跳到第8題



懸疑—跳到第9題



歷史—跳到第10題



8、如果下面三種花可以讓你的姻緣更旺，你會選擇？



百合—跳到第9題



桃花—結果A



玫瑰—結果B



9、如果去玩一場生存遊戲，你希望在哪裡玩？



森林裡—結果C



廢棄工廠—結果D



小島上—結果A



10、你得到了一件古董，以下三件中你希望是哪件？



玉石飾品—結果B



字畫之類—結果C



陶瓷器物—結果D



















得出結果後，就可以往下看心理測驗結果啦～













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