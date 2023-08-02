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說到懶真的是人的惰性，一不小心就會展露無遺，這到底有沒有科學根據啊？！長大後只會發現越來越嚴重，不知道大家有沒有這個問題，真的很佩服那些很勤奮親力親為的人，他們的自覺性顯得通通真的很慚愧。

Brightside統整出這些生活中的懶惰時刻，一同來瞧瞧吧....







#1 死小孩，這麼小就不學好，這麼有慧根以後長大還得了....。











#2 超級懶連換個垃圾袋都不敢，其實路邊垃圾桶也常會這樣爆掉，但請體諒整理的清潔人員感受好嘛！！！











#3 準備看好戲，等下一個暴衝，就準備仆街了！！！











#4 人體爆米花機，如果看電影也有這種好康，銷量一定會超好。











#5 無言了...懶得撕開貼紙乾脆直接放棄那塊果肉，損失大了。











#6 女生就是有小心機，太妙了。











#7 別說了，這招小編隨時都在使用，還是要提醒家長別讓小朋友這樣打電腦，非常傷眼睛。













#8 玩遙控車順便打掃，一舉兩得的高招！











每個人一定都有自己的獨門懶招，為了當爛肉無所不用其極，好像永遠待在家裏當著馬鈴薯沙發，像蛋黃哥懶懶的不想動，怎麼覺得無時時刻都好疲勞好想睡，好怕哪天就不小心過勞死，好恐怖喔～～～





(資料來源：beauty321.com)



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