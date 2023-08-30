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不管是外出旅行還是出差，住飯店是一定要的。想住得更加舒服，就需要一些小竅門啦～下面是一些網友分享的住飯店小撇步，經常出門在外的你也許用得上喔。









1. 「如果需要手機充電器，可以問一下櫃檯人員，他們有滿滿一盒子。」

2. 「這樣早上的時候就不會被窗簾縫隙的光晃醒了。」











3. 「辦理入住的時候，如果櫃檯人員問你要不要加錢升級房型，你要拒絕。因為他們接下來大多會免費給你升級到更好的房型。他們這麼問，很可能是因為普通房型訂滿了，只剩下套房之類的。」



4. 「飯店裡插卡的地方，其實不用插房卡，隨便插什麼卡都能用電。」











5. 「我出門的時候都會帶一個這樣的消毒濕巾，用來擦電視遙控器、電話、門把手和抽屜把手。我是在一家醫院工作的時候學會這個技能的，在機場和公共廁所裡也適用。」











6. 「我會帶這樣的插頭轉換器出門，哪怕床頭只有一個插座，我也不需要在檯燈和鬧鐘之間做選擇。」













7. 「洗澡的時候把襯衫掛在浴室門後面，這樣洗澡時候的蒸汽能把襯衫上的褶皺舒展平整。」











8. 「我發現我的房間裡沒有開瓶器，2分鐘後我發現門後有這個東西，它簡直太好用了！」











9. 「我通常會用衣櫥裡的乾洗袋裝換下來的臟衣服，這樣箱子裡的乾淨衣服和臟衣服就可以分開了！」











10. 「我會帶網線，這樣就能直接把筆電插到路由器上，網速超快的。」











11. 「飯店裡的熨衣板能夠調節高度，如果椅子的高度和桌子不匹配，坐著不舒服的話，可以把熨衣板當成桌子來工作。」











12. 「讓椅背對著空調，空調吹出來的風會分散開，這樣就不會直接對著人吹了。」

















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