2024-02-28
【心理測驗】MBTI動物人格 12題測出你跟哪種動物最相似
風靡全球的MBTI人格測驗很多人都已經做過了，但是你知道自己的MBTI人格特質和哪種動物相似呢？陸網近期很紅的「MBTI動物人格」，透過12道簡單的情境題，就可以測出你和甚麼動物最像，也可以分析出你在朋友、另一半和陌生人面前會表現出怎樣的一面，快點來測測看吧！
圖片來源：tvN《和我老公結婚吧》
Q１：你喜歡將自己的日常或是心事在社群媒體上分享嗎？
A.喜歡
B.一般或不喜歡
Q２：在團隊合作中，你更喜歡跟「沒什麼能力但是不會出包」還是「能力很好但容易表現失常」的人合作？
A.前者
B.後者
圖片來源：JTBC《代理公司》
Q３：你會因為一個人給你的第一印象不好就遠離他嗎？
A.會
B.不會
Q４：你一般是如何發現對方在和你說謊？
A.發現事情的邏輯不合理
B.靠直覺慢慢推理
圖片來源：tvN《和我老公結婚吧》
Q５：你覺得擁有「豐富的人脈」和「優秀的自身能力」，哪個更重要？
A.前者
B.後者
Q６：你會給曾經傷害過自己的人留面子嗎？
A.會
B.不會
圖片來源：MBC《人生勝利組》
Q７：你如何看待約會遲到的行為？
A.完全沒辦法接受
B.可以接受
Q８：你更偏好「說走就走」的旅行還是「經過仔細規畫」的旅行？
A.說走就走
B.仔細規劃
圖片來源：Disney+《單戀原聲帶》
Q９：在你看來，一件就算付出再多也無力改變結果的事情，是否還值得你繼續做呢？
A.值得
B.不值得
Q10：「朝令夕改」和「一成不變」哪個更令你感到厭煩？
A.朝令夕改
B.一成不變
圖片來源：愛奇藝《流星》
Q11：無聊的時候你傾向於？
A.約朋友出門
B.自己找事情做
Q12：你更認同下面哪個說法？
A.生命在於靜止
B.生命在於運動
圖片來源：tvN《Wedding Impossible》
(資料來源：beauty321.com)
如你也看過任何搞笑有趣的圖片、網站或笑話等，歡迎電郵至mkt@etnet.com.hk。
全城注視！銀行定存比較神器，助你搵到最佳息率！► 立即了解