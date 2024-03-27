加入最愛專欄 收藏文章

這是一個世界著名心理學家設計的心理測驗，請想像自己正身處在一片大森林當中，你向前走，看見前面有一座很舊的小屋。



依次回答下面的問題，拿出一張紙和一支筆把你的答案寫下來，結論就在最後面，不要先偷看喔。





(1)這個小屋的門現在是什麼狀態？

開著/關著



(2)你走進屋子裡看見一張桌子，這個桌子是什麼形狀的？

圓形/橢圓形/正方形/長方形/三角形



(3)在桌子上有個花瓶，瓶子裡有水，有多少水在花瓶裡？

滿的/一半/空的







(4)這個瓶子是由什麼材料製造的？

玻璃/陶瓷/泥土/金屬/塑膠/木頭



(5)你走出屋子，繼續向森林深處前進，你看見遠處有瀑布飛流直下，請問水流的速度是多少？

你可以從0 - 10中任意選一個



(6)過了一會，你走過瀑布，你站在堅硬的地面上，你看見地上有金光閃爍，你彎腰拾起來，是一個帶著鑰匙的鑰匙鏈。有多少把鑰匙拴在上面？

你可以從1到10任意選一個數字



(7)你繼續向前走，試著找出一條路來，突然你發現眼前有一座城堡。這個城堡是什麼樣的？

舊的/新的



(8)你走進城堡，看見一個游泳池，黑暗的水面上飄浮著很多閃閃發光的寶石，你會撿起這些寶石嗎？

會/不會



(9)在這個黑暗的游泳池旁邊還有一座游泳池。清澈的水面上飄浮著很多枚錢幣。你會撿起這些錢幣嗎？

會/不會



(10)你走到城堡的盡頭有一個出口，你繼續向前走，走出了城堡。在城堡外面，你看見一座大花園，你看見地面上有一個箱子。這個箱子是多大尺寸的？

小/中/大



(11)這個箱子是什麼材料做的？

硬紙板/紙/木頭/金屬



(12)花園裡還有一座橋就在離著箱子的不遠處。橋是什麼材料建造的？

金屬/木頭/藤條



(13)走過這座橋，有一匹馬。馬是什麼顏色的？

白色/灰色/褐色/黑色



(14)馬正在做什麼？

安靜地站著/吃草/在附近奔跑



(15)哦，不！離馬很近的地方突然刮起了一陣龍捲風。你三種選擇。

(i)跑過去藏在箱子裡面？

(ii)跑過去藏在橋下面？

(iii)跑過去騎上馬走？











繼續往下看看心理測驗結果分析吧！













全新節目《說說心理話》原生家庭對成長有咩影響？改善溝通有計可施？► 即睇