【唔講唔知】9個手機隱藏功能

加入最愛專欄 收藏文章

現代人每天都與手機相處很長的一段時間對吧？但有多少人真的完全了解手機的功能呢？除了滑臉書、Instagram、拍照之外，其實我們的智慧型手機有很多超讚的隱藏功能！國外網站《Brightside》就整理了9個安卓與蘋果手機的隱藏功能，快來親自試試看吧！



1. 在iPhone鍵盤上啟用「游標移動」模式。





這是網友最近發現的一個秘密功能，在iPhone打字的時候，你只要長按空格鍵，就可以進入「游標移動」模式。









2. 找到你遺失的手機。





如果你把你的安卓手機弄丟了，或是你忘了把它放在哪，你可以試試這個方法。首先，打開你的瀏覽器，然後到android.com/find，輸入你的Google密碼，接著你就會看到一張地圖，你手機的位置就是顯示在這個地圖上了！









3. 啓用夜間模式。





在安卓7.0的系統上，有一個夜間模式設置。這個功能可消除螢幕上發出的任何有害藍光，而且會讓顏色變得更柔和、更黃，讓我們在晚上使用手機的時候，可以減少損害。你可以在「輔助功能」找到這個設定，讓你擁有更舒服的使用模式。









4. 在iPhone上使用「回到上一步」。





如果你不小心刪掉了文字，可以嘗試搖一下你的iPhone，這時候就會看到這個選項了。









5. 不用按任何鍵來截圖。





如果你使用安卓系統的手機的話，只需要用手掌輕輕掃過你的螢幕就可以截圖了。如果不行，你可以到設置，然後選擇「我的設備」中的「動作和手勢」，啟用「手掌動作」。















【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇