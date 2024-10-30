2024-10-30
【心理測驗】妳是哪種汽水？精準分析出性格特質！
妳可能做過很多普通的性格分析，但妳一定不知道，如果將性格比喻成一種汽水的話，妳會是哪一種？今天透過日本知名心理測驗網站curazy的一道心理測驗，測出你的性格特質像哪一種汽水！
Ｑ：憑直覺選擇一顆草莓
你選擇了哪一個？繼續往下看看心理測驗結果分析吧！
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2024-10-30
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