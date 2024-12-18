【有誰共鳴】高中VS出社會後 7和好友鬼混時的爆笑差異圖

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到底你年少時跟出社會後與朋友聚會的情況，有什麼不一樣呢？一起來看看吧！





1. 高中和朋友聊約會經驗的時候：「我們那天差一點就牽手了！(嬌羞)」







出社會後：「為什麼好男人都討厭我，只有噁男一直纏著我？」









2. 高中時和朋友見面的時間：全年無休～







出社會後：「我完全沒有時間啊。」













3. 你高中時安慰朋友的方式：「別擔心，你會沒事的！」







出社會後：「嘿，漂亮婊子，聽好了，我得老實告訴妳….」











4. 你高中去朋友家過夜時， 越夜越嗨！







但出社會後，11點不到就體力透支了～













5. 高中時期和朋友吵架時：「我要跟你斷交！永遠斷交！」







出社會後和朋友意見不合：「好吧～我不在乎啦～」













6. 高中時和朋友維繫感情的方式：「我要妳每30秒就傳一次訊息給我，讓我知道妳沒事唷！」







出社會後，臉書：「XXX在一則留言中提到你。」





雖然你們不會每天傳訊息了，但是每次看到臉書上有什麼好笑的，都一定要標記對方的名字，叫對方看～









7. 高中和朋友相見時：









出社會後：









(資料來源：BuzzFeed)



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