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2025-02-19

【心理測驗】你嚮往怎樣的愛情？7個動物問題測出你的愛情觀，選這動物容易出軌！

 

          你對目前的感情狀況滿意嗎？想要維持一段健康穩定的感情，需要考慮很多面向，不只對方，就連自己的愛情觀也要正確才能走得長遠。你知道自己的愛情觀究竟是如何嗎？本篇帶來7題和動物相關的心理測驗，能迅速測出你的愛情觀，快往下測測看吧！

Q1：假如世界末日來臨，你只能解救一種動物，你會救以下哪種動物？
>> 測你在現實生活中會被哪一種人吸引

    A | 兔子
    B | 羊
    C | 鹿
    D | 馬





Q2：在非洲旅行中，你造訪了一個部落，部落首領堅持讓你帶一種動物回去當紀念，你會選擇以下哪種動物？
>> 測你對於哪種求愛手段最招架不住

    A | 猴子
    B | 獅子
    C | 蛇
    D | 長頸鹿





Q3：你做錯事了，上天懲罰你變成人以外的動物，你最希望變成以下哪種動物？
>> 測你想給愛人什麼樣的印象

    A | 狗
    B | 貓
    C | 馬
    D | 蛇





Q4：假如你有超能力，能讓某種動物從世界上消失，你會讓以下哪種動物消失？
>> 測你最討厭的個性中，哪一個會讓你與伴侶分手

    A | 獅子
    B | 蛇
    C | 鱷魚
    D | 鯊魚






Q5：假如你碰到一種會說人話的動物，你希望是以下哪種動物會說話？
>> 測你想和伴侶建立什麼樣的情感關係

    A | 羊
    B | 馬
    C | 兔子
    D | 鳥






Q6：在一座孤島上，你只能選擇一種動物來陪你，你會選擇以下哪種動物？
>> 測你會不會外遇

    A | 狗
    B | 豬
    C | 牛
    D | 鳥






Q7：假如你可以變為某種動物5分鐘，你會選擇變成以下哪種動物？
>> 測你對愛情的看法

    A | 獅子
    B | 馬
    C | 貓
    D | 鴿子






你選擇了哪一個？繼續往下看看心理測驗結果分析吧！


 

 

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