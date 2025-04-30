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2025-04-30

【心理測驗】憑直覺選擇吃地瓜的方式 看出你的優缺點

 

          一個人的飲食習慣跟個性、喜歡的生活方式其實息息相關。日本一位心理諮商師あん茉莉安就表示可以用「吃地瓜的方式」看出你的真實個性以及優缺點～憑直覺選擇以下6種吃地瓜的方式，看看你是哪種類型的人吧！




你選擇了哪一個？繼續往下看看心理測驗結果分析吧！


 

 

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