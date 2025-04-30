2025-04-30
【心理測驗】憑直覺選擇吃地瓜的方式 看出你的優缺點
一個人的飲食習慣跟個性、喜歡的生活方式其實息息相關。日本一位心理諮商師あん茉莉安就表示可以用「吃地瓜的方式」看出你的真實個性以及優缺點～憑直覺選擇以下6種吃地瓜的方式，看看你是哪種類型的人吧！
你選擇了哪一個？繼續往下看看心理測驗結果分析吧！
《說說心理話》「星二代」有甚麼壓力？姜大衛兒子姜卓文參加《造星》：雖然輸了比賽，但卻得到很多！分享如何學會面對問題及成長► 即睇
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2025-04-30
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