【心理測驗】你和哪種人是天生一對？ 看出你適合哪種個性、星座的人！

在愛情中，有些人的命運彷彿早已牽好紅線，是天生的默契配對。每一段關係的開始，都會有些微妙的契機，而每個人的性格和情感需求，似乎也決定了你和誰才是最合適的那個人。本篇根據 塔羅牌老師艾菲爾 分享神準心裡測驗：你和哪一種個性、星座的人是天生一對？是熱情浪漫還是溫柔細心，亦或是上進、積極，還是雖然木訥但專情無比的人？快往下測測看吧！





Q1：今天你要出門旅行，請問你會？

a｜安排好一切行程，包含住宿、交通和伙食 > 轉Q3

b｜只會決定好地點，並等待異地帶來的驚喜 > 轉Q2







Q2：你會怎麼收拾行李呢？

a｜簡單輕便就好，相機最重要 > 轉Q4

b｜大包小包，準備得巨細靡遺 > 轉Q5







Q3：你期待這趟旅程的哪個部分？

a｜開開眼界，好好充實自己 > 轉Q6

b｜跟著喜歡的人去哪裡都好 > 轉Q7





Q4：下了飛機準備到處走走...

a｜找些美食美酒 > 轉Q8

b｜先回飯店休息 > 轉Q5







Q5：到達飯店了，你會...

a｜整理妝髮，檢查一下房間 > 轉Q9

b｜先和伴侶相處一下再出門 > 轉Q7





Q6：參觀完景點了，你會...

a｜上傳照片，分享快樂 > 轉Q10

b｜寫寫日記，紀錄感受 > 轉Q11







Q7：跟同伴意見出現分歧了，你會...

a｜退讓，配合同伴 > 轉Q13

b｜努力協調出共識 > 轉Q12





Q8：明早還有行程，你會在今夜狂歡嗎？

a｜當然會！今宵有酒今宵醉 > 答案A

b｜早點休息，準備明天旅程 > 轉Q13





Q9：想吃的餐廳卻排了好長隊伍，你會...

a｜直接離開去吃別家 > 答案B

b｜都來了，說排就排 > 轉Q12





Q10：你會寄明信片回國嗎？

a｜會 > 答案A

b｜不會 > 轉Q13





Q11：旅行過程中突然接受到工作訊息，你會...

a｜安排零碎時間，盡快處理 > 答案C

b｜無視，不能掃了大家的興 > 答案B





Q12：你與伴侶來到壯麗的古跡，你會...

a｜一起拍下數張美麗合照 > 答案D

b｜思考並感受時間的洪流 > 轉Q13







Q13：終於回到家了，你希望另一半...

a｜一起吃美食，聊聊所見所聞 > 答案C

b｜趕快躺床補眠，好好睡一覺 > 答案D









