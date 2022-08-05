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第二階段消費券的第一期$2,000元將於8月7日（周日）起到手！全港各大小商場陸續推出相應的優惠活動吸客，包儲印花賺優惠、送消費折扣券、大抽獎等！想拎盡晒所有著數？即睇！





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（註：以下資料只供參考，一切以各商場最新公布為準）



【消費券2022商場優惠】ELEMENTS圓方：消費滿$5,000即享$2,000獎賞，最多送$28,000！





由即日起，ELEMENTS圓方將推出「盛夏購物四重賞」！當中包括送出逾總值$1,000萬餐飲電子禮券、消費滿額送$2,000獎賞以及額外$1,200 ELEMENTS電子禮券等！





第一賞：會員享$1,000餐飲電子禮券！





即日起，ELEMENTS圓方將會向ELEMENTS Club 會員及特選「圓方之友」派發$1,000 ELEMENTS圓方帶指定消費餐飲電子禮券，享受於ELEMENTS的非凡餐飲體驗！





第二賞： 消費滿$5,000即享$2,000獎賞，最多可賺$28,000！





由即日至8月31日，顧客以指定之電子貨幣於ELEMENTS圓方內的零售商戶即日消費滿$5,000，即可享總值$2,000獎賞，當中包括$100 ELEMENTS圓方帶指定消費時尚服飾電子禮券、$200 ELEMENTS圓方帶指定消費美容電子禮券、$700 ELEMENTS圓方帶指定消費餐飲電子禮券及$1,000帶指定消費商戶電子禮券！





如消費滿港幣$10,000，則可享總值$5,000獎賞！當中包括$300 ELEMENTS圓方帶指定消費時尚服飾電子禮券、500 ELEMENTS圓方帶指定消費美容電子禮券、$1,500 ELEMENTS圓方帶指定消費餐飲電子禮券及$2,700帶指定消費商戶電子禮券。



消費滿$60,000，更可享總值$28,000獎賞！獎賞包括$1,000 ELEMENTS 圓方帶指定消費珠寶及配飾電子禮券、$1,000 ELEMENTS 圓方帶指定消費購物電子禮券、$1,200 ELEMENTS 圓方帶指定消費時尚服飾電子禮券、$3,000 ELEMENTS 圓方帶指定消費美容電子禮券、$7,800 ELEMENTS 圓方帶指定消費餐飲電子禮券及$14,000帶指定消費商戶電子禮券！





第三賞： 銀聯支付送$100電子禮！





由即日至8月31日，顧客憑合資格之銀聯支付方式（只適用於卡號以62開頭的合資格銀聯卡、銀聯手機閃付或銀聯二維碼）於ELEMENTS 圓方指定商戶即日消費滿$5,000，可額外獲$100 ELEMENTS圓方電子禮券；如消費滿$10,000或$60,000，則可額外獲總值$200或$1,200 ELEMENTS圓方電子禮券！



第四賞：買衫額外送$1000！





由即日至8月31日之逢星期五至日，顧客憑指定時尚服飾消費單據於ELEMENTS圓方換領消費獎賞時，可額外獲得$1,000 ELEMENTS圓方帶指定消費特定時尚服飾電子禮券！





【消費券2022商場優惠】時代廣場：享高達$15,000優惠券獎賞！消費滿額再送city super禮券！





由即日起至9月18日期間，時代廣場Happy Rewards會員在商場商戶即日以電子消費每滿$1,500，即可獲$250購物優惠券及美食優惠券；而消費每滿$5,000，更可獲額外$500購物優惠券，最高可享高達$15,000優惠券獎賞！



除此之外由8月7日至20日期間，Happy Rewards 會員即日以電子消費滿$3,000（最多可累積3張於不同商戶之單據，其中一張須為於指定食肆消費滿$200之單據），即可免費換領$100 city’super購物禮券1張；而於8月21日至31日期間作出同樣消費則可免費換領英皇戲院（銅鑼灣時代廣場）電影禮券2 張！



另外，於活動期間的四個周日內即日以電子消費滿$8,000（最多可累積3張於不同商戶之單據，其中一張須為於指定體育或戶外用品品牌消費滿HK$200之單據），更可換領香港海洋公園水上樂園成人門票2張！







【消費券2022商場優惠】恒基7大商場：消費滿$1,000，送戲院禮券！



恒基地產旗下7大商場（新都城中心 2期及3期、MOSTown新港城中心、荃灣千色匯、元朗千色匯、沙田中心．沙田廣場、屯門時代廣場及利奧坊）將推出「夏日購物3倍Fun」! 由8月12日至10月31日，H·COINS會員以任何支付方式，於以上7大商場完成消費及登記，即可輕鬆賺取3重獎賞：



第一重賞：免費送戲院禮券！





每累積消費滿$1,000，即可獲得戲院禮券1張！每位會員於推廣期內最多可以換取戲院禮券2次。名額一共6,000位，送完即止！





第二重賞：送額外 2,000 COINS！





除了電影禮券， 合資格的會員更可額外獲得 2,000 COINS！每位會員於推廣期內最多可獲額外 2,000 COINS獎賞 2次！





第三重賞：消費滿$1兌換 1 COIN





H·COINS會員每消費$1即可兌換1 COIN，不論小額或大額消費，都可賺盡回贈！





【消費券2022商場優惠】新城市廣場、HomeSquare：最高達$3,150電子禮券！抽獎嬴BMW跑車！



新城市廣場將派送總$3,000萬元商場電子禮券！由即日至9月30日，顧客透過AlipayHK、BoC Pay、八達通、 PayMe、Tap & Go 拍住賞或WeChat Pay HK 六大支付平台使用消費券購物，單日消費滿$2,000，即可獲總值$520商戶電子禮券；而消費滿$8,000，則可獲$1,450商戶電子禮券；消費滿$18,000，更可獲總值$3,150戲院、一田及商戶電子禮券！





除此之外，新城市廣場與HomeSquare將於8月7日推出「消費券雙重幸運大抽獎」，當日於新城市廣場或HomeSquare以單一電子消費滿$500，即可參與「即抽即中獎」活動一次，當中包括新城市廣場或HomeSquare電子禮券以及免費泊車券等。凡參加抽獎活動的市民更會自動進入終極大抽獎，有機會贏取價值$42萬元的BMW 128tiA名貴跑車、Ogawa Smart ReLuxe 按摩椅、Dyson Pure Cool Link座地式二合一風扇空氣清新機等等，好吸引！





【消費券2022商場優惠】華懋7大商場：消費滿額送購物餐飲現金！中環街市會員享8% Tap & Go回贈！





由8月7日起，凡於華懋集團旗下7大商場（如心廣場、翩滙坊、好運中心、希爾頓中心、粉嶺名都商場、上水名都商場、巴黎倫敦紐約戲院購物中心）及中環街市以指定電子消費平台：支付寶香港、八達通、Tap＆Go 「拍住賞」、 WeChat Pay HK、PayMe及BOC Pay消費滿$250或以上，即可換領$50元購物餐飲現金券1張；而單一消費滿$500 元或以上，則可換領$50元購物餐飲現金券2張，總值$100元！而活動期間凡於如心廣場單一消費滿$600元或以上，除了可獲得以上獎賞，更可額外獲得$50元如心酒店餐飲現金券1張！





由 8 月7日至9月7日，中環街市將會推出Tap & Go「拍住賞」獨家額外優惠，顧客凡以 Tap & Go「拍住賞」的「二維碼支付」功能於中環街市指定商戶消費滿港幣$100，可享8%「拍住賞」儲值額回贈，買得越多，賞得更多！





此外，由即日至9月4日，「中環街市」會員於中環街市以電子貨幣單一消費每滿$300，即可參加「賞你中」夏日大抽獎1次！消費次數愈多，中獎機會愈大！獎品包括： HUAWEI MateBook 14s、HUAWEI MatePad Pro 12.6”、HUAWEI FreeBuds Pro 等，不容錯過！







【消費券2022商場優惠】港鐵商場：免費派$500優惠券！消費滿額再送$500！



港鐵將推出第二期消費券優惠！將派發總值1,000萬港鐵商場電子優惠券！由8月4日中午12時起，大家只需登入MTRMobile，即有機會獲取共$1,300的電子優惠券，當中包括「$300港鐵商場電子優惠券」（名額：30,000份）、「$500港鐵商場時裝類別商戶電子優惠券」（名額：1,000份）以及「$500港鐵商場指定美容品牌商戶電子優惠券」（名額：1,000份），數量有限，先到先得！港鐵旗下咁多商場，總會用得著！

當中參與的港鐵商場包括德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城、杏花新城、綠楊坊、連理街、Citylink、駿景廣場、海趣坊、新屯門商場、恒福商場等。

除此之外， 12個港鐵商場亦推出「仲夏狂賞」優惠！MTR Mobile登記用戶在參與商場的指定類別商戶（時裝、童裝、皮鞋及手袋、運動用品、視光用品及美容類），以電子貨幣單一消費滿$2,000，並成功登記賺分，即可獲贈合共$300電子優惠券；而於鐘錶及首飾、電器及電訊類別商戶，以電子貨幣單一消費滿$5,000，更即可獲贈合共$500電子優惠券！







【消費券2022商場優惠】黃埔天地：送指定商戶美食現金券！







黃埔天地將於8月6日至9月12日逢週末及公眾假期舉行《消費券夏日美食熱賞》！活動期內凡於黃埔天地指定商舖以八達通、 AlipayHK 、WeChat Pay HK、Tap & Go、PayMe或BOC Pay消費滿$400，則可獲贈$50指定商戶美食現金券；消費滿$800，可獲贈$100指定商戶美食現金券！所有回贈現金券更不設最低消費，每日數量有限，換完即止！





【消費券2022商場優惠】置富Malls：指定商場消費滿額送$600美食現金券！





置富Malls由7月30日起推出消費加倍滋味賞，於旗下11大商場包括+WOO嘉湖、置富第一城、馬鞍山廣場、都會駅、置富都會、麗港城商場、麗城薈、映灣薈、銀禧薈、荃薈和華都大道送出總值達500萬豐富美食現金券！





由7月30日起，Fortune+ 會員於推廣期內在+WOO嘉湖、置富第一城、馬鞍山廣場、都會駅中單一商場內任何2間不同商戶以電子貨幣消費滿$500、$1,800和$4,000，即可分別換領$50、$250和$600的美食現金券！





而在在置富都會、麗港城商場、麗城薈、映灣薈、銀禧薈、荃薈、華都大道中單一商場內任何2間不同商戶以電子貨幣消費滿$350和$800，即可分別換領$40和$140的美食現金券，名額有限，換完即止！





【消費券2022商場優惠】尖沙咀中心、帝國中心：睇展覽 + 消費滿額，即送$50優惠券！





由即日起至11月16日，尖沙咀中心及帝國中心推出「尖東尋龍‧尋味賞」活動！只要憑即日香港科學館恐龍展覽預約，並於場內合資格餐飲美食商戶即日以電子貨幣單一消費滿$300或以上，然後登記S⁺ REWARDS點數，即可換領$50指定商戶現金券！







【消費券2022商場優惠】屯門市廣場、奧海城、荃新天地：消費滿額換Dyson、Samsung手機！



由即日起至7月13日，屯門市廣場、奧海城以及荃新天地推出「Celebrating 25」瘋狂購物賞！S⁺ REWARDS會員可於手機APP憑25點數換領「激筍禮品換領證」，並在活動期間於指定商場商戶以電子貨幣消費滿禮品相應之指定消費金額，即可換領相應禮品一份！當中中包括Dyson無線吸塵機、Samsung 三星 Galaxy S20 5G、Sealy床褥、OSIM 小型按摩器及OGAWA Mysofa等，好吸引！





【消費券 2022 商場優惠】 ELEMENTS 圓方：「周末美妝奬賞」消費滿 2,000 元送 2,000 元！

由7月1日起至31日，ELEMENTS圓方呈獻「夏日多重購物獎賞」！即睇詳情：

1. 「夏日多重購物獎賞」

只要以電子貨幣即日消費每滿10,000元（上限50,000元），即可享有4,000元獎賞，包括200元ELEMENTS 圓方帶指定消費時尚服飾電子禮券、500元ELEMENTS 圓方帶指定消費美容電子禮券、1,300元ELEMENTS圓方帶指定消費餐飲電子禮券、2,000元帶指定消費商戶電子禮券！多買多賞，最高可享總值20,000元獎賞！

2. 消費滿60,000元即享28,000元獎賞

消費滿60,000元，更可享總值28,000元驚喜禮遇，包括1,000元ELEMENTS 圓方帶指定消費珠寶及配飾電子禮券、1,000元ELEMENTS圓方帶指定消費購物電子禮券、1,200元ELEMENTS圓方帶指定消費時尚服飾電子禮券、3,000元ELEMENTS圓方帶指定消費美容電子禮券、7,800元ELEMENTS圓方帶指定消費餐飲電子禮券、14,000元帶指定消費商戶電子禮券！





各款ELEMENTS圓方電子禮券適用於場內逾百間人氣商戶，包括意大利時尚品牌ANTEPRIMA、瑞士高級腕錶品牌FRANCK MULLER及國際矚目的珠寶品牌Tiffany & Co.等！





此外，ELEMENTS圓方更推出了「周末美妝奬賞」，在指定日子於美容及護理商戶消費滿2,000元，即可獲2,000元獎賞！

【消費券2022商場優惠】MOKO新世紀廣場：6時後消費賞！憑會展門票換餐飲贈券！

MOKO新世紀廣場即日起特別推出「東鐵．搭．即賞」，即睇詳情：

第一賞：周一至周五全日賞「搭．即賞」、「6pm後．消費賞」

逢星期一至五乘東鐵綫過海段，憑即日有效乘搭紀錄，即獲賞MOKO POP $30贈券！6時後在商場消費滿$500，更可額外獲賞$50指定商戶贈券！

第二賞：「逛．即賞」憑展覽即日門票換領MOKO餐飲贈券



憑會展即日門票、實體或電子入場證明即可於MOKO換領$40餐飲贈券，適用於場內近40間餐飲美食商戶！

第三賞：享金鐘停車場4小時免費泊車





MOKO與Wilson Parking旗下的金鐘停車場聯手推出Park Ride & Dine優惠，只要星期五至日及公眾假期在金鐘（夏愨道公園）停車場泊車，並乘東鐵往MOKO購物消費滿指定金額［星期五$200／星期六、日及公眾假期$300］，即賞金鐘（夏愨道公園）停車場3小時免費泊車券！［星期五$400／星期六、日及公眾假期$600］則可享4小時免費泊車券！





【消費券 2022 商場優惠】 YOHO MALL ：消費 滿 $6,000獲 贈 $950 贈券套裝！

即日起至8月31日，YOHO MALL推出兩大購物禮遇，包括：

1. 「盛夏購物賞」

只要以電子消費滿$1,500，即送$100贈券套裝，包括$50 YOHO MALL時尚服裝及皮革用品、運動服裝贈券，以及$50指定商戶現金券！星期六、日及公眾假期消費滿$6,000，更可獲贈$850贈券套裝，包括$500 YOHO MALL影音器材及家庭電器、珠寶、鐘錶及飾物、家居佈置贈券、$100美容及化妝品贈券、$50 YOHO MALL時尚服裝及皮革用品、運動服裝贈券、$100新地商場贈券、$100指定商戶現金券！

2. 「夏日循環賞」

凡參加「盛夏購物賞」，均可獲得「夏日循環賞」專屬通行證，憑專屬通行證再消費滿$500即額外獲贈$20一田現金券！





6月23日更新：



【消費券2022商場優惠】沙田中心、沙田廣場、屯門時代廣場：消費即抽iPhone！





由7月1日起至7月31日，於沙田中心、沙田廣場以及屯門時代廣場以電子貨幣單一消費滿$250或以上，經H．COINS手機app自助上傳發票並成功獲批核，除了可賺取H．COINS之外，更可獲得即抽即中獎機會乙次！獎品包括$100、$50及HK$30商場購物或餐飲現金券，最高可享40%消費回贈！





此外，三大商場更額外增設iPhone大抽奬，抽獎分為4個星期的消費階段，每個階段內的即抽即中奬之參加者均可自動參加，全期一共送出8部iPhone 13 Pro（128GB），好吸引！

6月16日更新：

【消費券2022商場優惠】沙田新城市廣場：派3,000萬商場電子購物禮券！抽獎送BMW房車、Dyson家電！

為迎接第二期消費券發放，沙田新城市廣場將派發逾3,000萬元商場電子禮券：

（1）7月率先與AlipayHK、八達通、Tap & Go拍住賞及WeChat Pay HK合作，免費派發逾500萬元電子購物禮券，涵蓋時尚服飾、美妝、體育服裝、兒童服裝、珠寶共5大範疇！

（2）8月再加入PayMe和Boc Pay兩個新增的支付工具營辦商，派發逾2,500萬元電子禮券，只要消費滿指定金額即可獲得超過5,000元商場禮券回贈，實行政府派5,000元，商場再派逾5,000元，將優惠Double Up！商場禮券商戶涵蓋超過150間餐飲、超市、兒童服裝用品、運動服裝用品、潮流服飾、美容及個人護理、傢具、戲院等類別！

另外，沙田新城市廣場更聯同HomeSquare推出消費券雙重幸運大抽獎，送出總值700萬元豐富禮品！頭獎將可獲得價值逾40萬元的BMW名貴房車，其他禮品包括Ogawa按摩椅、Dyson風扇空氣清新機、Ogawa足部按摩器及名錶等！

【父親節｜消費券2022商場優惠】MOKO新世紀廣場：憑會員積分換父親節福袋！商戶限時優惠！

父親節將至，MOKO新世紀廣場貼心推出「旺角一日遊」Family Day，由6月17日起，The Point會員可於The Point 手機應用程式憑20,000積分換領「錫爸爸滋味福袋」（價值約400元），內有養生有機茶包套裝（包括南非博士茶、熱帶水果白茶、石榴綠茶等10款茶包）、冷萃有氣咖啡、灣直送水滴型蛋捲、人氣煌記岩燒脆及美酒等！大家亦可憑花墟發票／花及於MOKO即日以電子貨幣單一消費滿100元，換領「好賞同樂」三重賞（60元MOKO POP贈券、1小時免費泊車券及The Point消費積分）！名額共500個！先到先得！

MOKO多間商戶亦推出限時優惠，包括：「湊湊」推出堂食可享三得利啤酒買一送一優惠、GODIVA Belgium 1926的松露巧克力禮盒（12顆裝）、金裝巧克力禮盒（15／18／25顆裝）7折優惠、購買OTO產品滿1,000元送OTO Neck Snuggler保暖頸椎按摩師（價值$499）、Brooks Brothers指定春夏貨品低至6折等！另外，於OGAWA購買MasterMind智能按摩椅，更可額外送OGAWA叻叻鬆（價值3,980元）、Samsung平板電腦（價值1,288元）及OGAWA皮具清潔套裝（價值499元）！

【父親節｜消費券2022商場優惠】新港城中心：儲印花換100元戲院現金券！

今個父親節， MOSTown新港城中心亦特別呈獻《消費賞．賞睇戲》，即日起至7月31日，H‧COINS會員只要以電子貨幣單一消費每滿200元，再經H．COINS手機APP自助上載或親臨L3會員專區，登記商戶機印發票及相符的電子貨幣交易存根並成功賺取COINS後，即可獲贈電子印花1枚（每組有效商戶機印發票及相符的電子貨幣交易存根最多只可獲商場專屬電子印花2枚），集齊3枚同款專屬電子印花，即可換領英皇戲院100元現金券！











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