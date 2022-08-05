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萬眾期待的第二期消費券周日終於到手啦！大家打算用嚟食美食、買鞋買衫買護膚品還是去Staycation呢？無頭緒又不想亂花，我就建議大家用來買日用品！臨近消費券派錢日，各大超市和便利店已經出盡招數吸客！編者就為大家整理出10大超市和便利店優惠，等大家掃貨前有個預算！



你已經計劃好點使？不緊要，可以 Share畀母親大人睇！即睇！



【消費券優惠】惠康︰買現金券可賺$240！



惠康今期推出加碼優惠，在惠康買購物現金券，即享額外回贈，多買多送！由即日至9月1日，買$1,000送$50 、買$2,000更送$120！而且，凡買$1,000或以上購物現金券再賞$120品牌優惠券，全部現金券都不設最低消費要求的！



提提大家，以消費券購買的購物現金券使用有效期不少於一年，按個別分店而定，而贈送之$50、$120 購物現金券及品牌優惠券有效期則至9月29日。



（圖片來源︰惠康Facebook）



優惠詳情︰https://www.wellcome.com.hk/zh-hant/special-offers

【消費券優惠】百佳︰買滿指定金額現金券即送$300優惠券



百佳一樣有現金券優惠！即日至8月18日，大家到全線百佳門市買百佳禮券滿$1,500 即送總值$300優惠券。用消費券購買的現金券面值為$50，有效期至2023年2月28日。贈送的$300優惠券包括：3張$50百佳門市優惠券可於8月25日前買滿$150或以上使用；1張$50百佳網店優惠券可於8月25日前買滿$800或以上使用，易賞錢App會員於付款前出示易賞錢App則可獲總值$100電子優惠券！



（圖片來源︰百佳Facebook）

【消費券優惠】city'super︰買禮券最多賺$500獎賞！Alipay HK用戶有額外著數！



由8月7日至9月6日，super e會員購買city’super或LOG-ON港幣$1,000購物禮券，並憑AlipayHK、八達通、Tap & Go「拍住賞」或WeChat Pay HK付款，即可獲贈港幣$100電子禮券，最多可享高達港幣$500獎賞。



（圖片由city'super提供）



另外，Alipay HK的用戶更有限定禮遇，包括︰

於city'super單一消費淨值滿HK$800可獲HK$60折扣優惠。

於LOG-ON單一消費淨值滿HK$400可獲HK$30折扣優惠。

於RF1單一消費淨值滿HK$120可享九折優惠。

於FusionDeli by city'super單一消費淨值滿HK$120可享九折優惠（壽司及刺身產品除外）。

於Little Mermaid單一消費淨值滿HK$80可享九折優惠。

於cookedDeli by city'super單一消費淨值滿HK$68可享九折優惠。



優惠詳情︰https://bit.ly/3Q41VRQ

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