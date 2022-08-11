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每逢踏入7、8 月，灣仔會展的大型展覽一個接一個，先來書展、動漫展，再來美食節，還有將於8月19日開鑼的電腦節！今年的香港電腦通訊節有逾200間參展商，大會推出「激安大購賞」，包括有$1 路由器、$99打印機等激筍貨品。正好碰上消費券派發，相信大家購物意欲大增，你準備好展開一場報複式消費未？即睇電腦節詳情和著數啦！

（圖片來源︰旅發局網站）

電子支付OK！大派300萬現金券！

由香港電腦商會舉辦的「香港電腦通訊節2022」將於8月19日至22日舉行！今屆展商數目逾200間，今年更大玩「元宇宙」概念，現場設置虛擬活動平台，包括有將整個園區搬進元宇宙的虛擬海洋公園。

適逢第二期消費券發放，場內大部分參展商都接受電子支付，其中大會指定電子支付服務供應商SPECTRA SoéPay更聯同BoC Pay推出場內獨家優惠，憑BoC Pay於會場內指定參展商單一消費滿$1,000即享$50立減優惠，更可以用BoC Pay積分抵銷簽帳，積分當現金使用， $1都可以扣款！優惠名額只有10,000個！

另外，大會今年繼續推出「我賞．你賺．人人消費」現金消費券計劃，合共派$300萬！每位購票入場的人士都會獲發一張幸運卡，面值分別為10元、20元、30元、50元、100元，至500元不等，可以在場內已參與計劃的攤位使用。

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