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電絕對是日常生活的必需品！不過任何電器，都總會有耗損的一天。 消委會繼去年接獲涉及電器的投訴躍升為全年投訴類別之冠後，今年再接獲大量涉及家電的投訴個案，當中包括送貨延誤、維修時間過長、維修零件缺貨等，即睇消委會分享！

（圖片來源：unsplash）

個案1：維修吸塵機需時逾半年？

投訴人購買A公司的直立式吸塵機，吸塵機於2021年10月中旬因故障交予維修部，一星期後維修部向投訴人報價，指需要$550維修費。其後客服向投訴人指因零件缺貨，需加錢改用另一款零件，惟吸塵機仍處於保養期，投訴人不同意收費，及後維修部回應需時補充零件。直至2022年1月，投訴人向維修部追問狀況，維修部卻突然指吸塵機有涉及功能損毁，要求收取維修費用；惟投訴人對照交機當天的售後服務單，單上只記錄機身上有污漬和花痕，並沒有機身損毁的描述，因此不接受公司所說，並在2022年4月向消委會求助，最終在5月中旬才成功換機。

個案2：網購充電器，缺貨半年才退款！

投訴人於2021年8月1日在B公司網購無線充電座，當時訂單列明訂貨約需5個工作天，但直至9月下旬，訂單狀況仍然維持在「待出貨」之狀態。投訴人於9月30日與B公司的線上客服聯絡，職員未有解釋延誤原因，只表示可安排換貨或退款，惟當時投訴人未能即時決定更換甚麼貨品。翌日，投訴人再次聯絡線上客服不果，於10月3日在網店提交電子表格投訴，但同樣沒有收到任何回覆。投訴人向消委會作出投訴後，至2022年1月下旬B公司才向受害人完成退款程序。

個案3：保養期應何時生效？

投訴人於今年4月19日在C公司訂購抽濕機，同時購買延長保養服務；基於人手及貨運安排等原因，抽濕機最終在5月9日完成送貨。及後投訴人向C公司查詢保養期，獲回覆表示會按收據日期，即購買日期開始生效。投訴人認為此計算不合理，向消委會作出投訴。經消委會調停後，C公司同意按照送貨日期計算保養期，並為投訴人發出新收據作保養用途。

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