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在香港，「車主」不易做！除了泊車地方少之外，買車和養車成本都十分高昂，而新車落地的原廠保養更是條件多多！若稍一不慎在保養期內交予獨立車房維修，便有機會違反了「原廠保用」中的條款，車主就要承擔保用失效的風險。

（圖片來源︰Pexels）

消委會一直以來都十分關注事件，更曾去信競爭事務委員會（競委會）！最近競委會終於傳出好消息，分銷商承諾不會繼續向車主施加現行的保用限制！假如你都曾經為保養維修問題而煩惱，那就要往下睇啦！

消委會在2018年曾做研究，檢視了22個品牌的新車保用計劃，發現涉及維修保用的附帶條款頗多，原廠維修費及報價資訊都欠缺透明度。消委會同時檢視了全球不同司法管轄區的相關政策︰根據歐盟的法令，汽車生產商須公開維修資料及開放零件供應；而美國聯邦貿易委員會亦訂明，若商戶以消費者使用製造商／代理商以外的維修或保養服務，而聲稱保養失效或拒絕提供保用，即屬違法。

事隔4年，競委會於今年3月，根據《競爭條例》調查部分私家車製造商與其本港的分銷商，對私家車車主施加的保用限制是否令市場缺乏有效競爭，以及令本港車主付出更高昂的維修保養費用。等了又等，在8月初，競委會就終於公布，代理多個汽車品牌的7間私家車分銷商，按《競爭條例》60條建議，承諾不會繼續向車主施加現行的保用限制，日後新車毋須只能使用原廠保養服務，並在承諾生效90日內修訂合約，以及通知客戶。

根據競委會文件，7間私家車分銷商分別是Cartel Motors Limited、大昌行集團有限公司、Inchcape International Holdings Limited、錦龍汽車集團有限公司、意美汽車（香港） 有限公司、森那美汽車集團（香港）有限公司及宏益控股有限公司；涉及17個私家車品牌，包括奧迪、寶馬、雪鐵龍、福特、本田、積架、起亞、Land Rover、凌志、萬事得、MINI、三菱、日產、富士、鈴木、豐田及 福士。

（競委會文件截圖）

建議中的承諾有效期將由生效日起計，為期5年，並設有報告和監察機制，以確保分銷商遵守承諾，相關安排的諮詢亦於今日完結，競委會考慮所有的申述後，會決定是否接受該等承諾。消委會歡迎有關措施，認為有關承諾可以提升車主選擇維修及保養服務的自由度，亦令獨立車房有更多參與競爭的機會，但是否真的可以為「原廠保用」條款拆牆鬆綁，就要看分銷商是否真誠地履行承諾，消委會將會密切留意市場發展！各位車主又點睇他們的承諾呢？







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