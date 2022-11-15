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近年愈來愈多網上平台提供預訂活動服務，除了音樂會、主題公園門票，亦有各式消閒活動和工作坊等，只要一機在手，預訂活動超方便！不過消委會在最新一期報告就指近月接獲不少涉及經網上平台活動的投訴，發現更當中銷售手法有誤導之嫌！即睇消委會3大個案分享！

個案1：以積分換音樂會門票？

A訂購平台宣傳可以積分換領音樂會門票，如118,800積分可以換領2張A或B區門票。為一睹心儀偶像的風釆，投訴人一共以$4,800購買積分以換領門票。然而投訴人在開放換領日按時進入活動連結，系統卻顯示門票已兌換完畢；A平台其後表示，可供換領的門票只有約200套！

投訴人不滿A平台沒有事先公布可供換領門票的數目，因此向消委會投訴。A平台回覆消委會表示，投訴人於第二輪的門票換領活動中，已成功換領2張門票。不過投訴人指，第二輪換領的門票屬位置較後的C或D區門票，所需積分亦較少，因此要求平台就剩餘的積分作退款。其後消委會再次與平台作調停，惟平台回覆指積分增值的頁面已列明積分「不可取消」，因此拒絕作出退款。

（圖片來源：pexels）

個案二：跑步活動延期欠交代！

投訴人於2021年11月經B平台報名參加一個以卡通人物為主題的跑步活動。活動原定於今年1月中旬舉行，不過受疫情影響，延期至4月中旬。主辦單位指參加者可選擇退款或保留活動名額，投訴人選擇了保留活動名額，但主辦單位卻於活動舉行前1個月表示需再度延期。

隨後投訴人一直沒有收到主辦單位的進一步消息，因此嘗試透過社交媒體及WhatsApp與主辦單位聯絡，卻沒有收到回覆。投訴人其後嘗試與B平台聯絡，但同樣不得要領。及後投訴人向消委會求助，B平台回覆消委會表示，活動之統籌及策劃皆由主辦單位全權負責，平台無法干預；而主辦單位則指整個活動的所有安排都需要獲版權方批准後方可發布，因此未有適時向參加者交代最新安排。最後主辦單位在10月宣布客戶可先領取選手包及加送的特別禮品，並保留參加名額，或於兩星期內申請退款。

個案三：購買活動方案後竟屬「不適用日子」？

投訴人經C平台購買主題公園門票，使用日期為11月27日，平台隨後推薦了數個方案供選擇，投訴人選購方案後，收到訂單確認通知，亦已對資料正確無誤。惟投訴人當日持票入場時，卻被主題公園職員告知其門票無法使用，因條款已列明不適用於逢星期二、公園休園日及特定日期。投訴人只好即場另購門票入場，並及後向平台申請退款。

但C平台以條款已列明適用日期為由，拒絕退款。投訴人認為訂購時早已揀選使用日期，平台既不應推薦不適用於該日期的方案，亦不應讓消費者完成交易。C平台回覆消委會表示，方案詳情已列明門票於部分日子不適用，當中包括11月27日，但基於服務顧客的宗旨，最後亦安排全額退款。

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