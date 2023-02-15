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未到三月，回南天已到！家居地板、牆壁滿佈水珠，衣服長晾不乾，到處都「濕立立」，令人難受！這個時候抽濕機正好大派用場，幫忙抽去濕氣，回復乾爽。消委會測試市面上14款抽濕機的表現性能，發現「惠而浦」和「金章牌」的抽濕機樣本裝上HEPA過濾器後，每日抽濕量和能源效益均有明顯下跌！整體表現而言，有$2,100的平價款表現媲美近$6,000的日本貨，究竟邊款抽濕機抽得又慳電？

消委會測試14款抽濕機，當中包括4款二合一空氣淨化抽濕機和10款抽濕機，全屬壓縮式抽濕機，並附有過濾器，其中二合一空氣淨化抽濕機價錢從$3,990至$6,180不等，隨機附有HEPA過濾器，而一般抽濕機售$2,099至$6,080。是次測試比較各樣本的抽濕效能、能源效應等，並測試二合一空氣淨化抽濕機的空氣淨化功能。

（消委會圖片）

消委會測試抽濕機 | 抽濕效能：東芝最高！

抽濕機的抽濕效能最受消費者重視，消委會在恆溫恆濕的測試環境下，連續抽濕6小時，透過過程中抽出的水份重量計算每日抽濕量。14款樣本在溫度26.7°C及相對濕度60%的標準環境下，量得每日額定抽濕量為8.5升至17.8升，當中「東芝」聲稱的每日抽濕量雖然略低於實際，但仍是抽濕量最高的樣本；而「飛歌」、「Panasonic」、「LG」、「日立牌」和「伊馬牌」所量得的每日抽濕量較額定數值低約0.6%至5.3%；至於「開利」量得的每日抽濕量則比額定數值高近24%。

東芝 RAD-Y300H抽濕量高

（網上圖片）

消委會亦模擬於廠商慣用環境下進行測試，在溫度30°C及相對濕度80%下抽濕，量得的每日抽濕量由15.0升至30.1升，比在標準環境下量得的數值高出約49%至83.9%。消委會指此測試條件未能反映實際使用時的室內環境，提醒消費者選購時應同時參考能源標籤上標示的抽濕量，不宜單憑廠商在非標準環境下量度的數值作決定。

另外，「惠而浦」和「金章牌」兩款樣本均隨機附送HEPA過濾器，在沒有安裝過濾器時量得的每日抽濕量與聲稱相約，但一般消費者都會連同過濾器使用，安裝過濾器再測，結果發現在標準環境下量得的每日抽濕器較聲稱數值分別低約13.2%和23.1%，而在廠商慣用環境更分別低約14.7%和41.0%！該2款樣本均標示1級能源效益級別，惟安裝HEPA過濾器後量得的能源效益級別分別降至2級及4級。消委會已將相關測試結果轉交機電工程署和海關跟進。

金章牌 ZD2888

（網上圖片）

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